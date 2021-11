Super Meat Boy Forever : la version pour mobiles reconfirmée en vidéo

La Team Meat a développé Super Meat Boy Forever pendant de longues années, le titre avait été rapidement officialisé dès 2014, les développeurs parlaient alors de versions pour PC et mobiles. Depuis, le titre a enfin vu le jour sur ordinateurs, Nintendo Switch puis PlayStation 4 et Xbox One. Mais ce n'est pas terminé.

Eh oui, la Team Meat a reconfirmé récemment que Super Meat Boy Forever verra bien le jour sur mobiles et partage même une petite bande-annonce sur le ton de l'humour. Aucune séquence de gameplay n'est dévoilée, et il faudra de toute façon patienter un moment avant de découvrir le titre sur iOS et Android, il est attendu en 2022.

Voilà donc une bonne nouvelle pour les fans qui voulaient retrouver Meat Boy et Bandage Girl sur leurs smartphones. En attendant, vous pouvez retrouver la bande originale de Super Meat Boy Forever sur Amazon.