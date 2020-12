Nintendo Indie World : dates pour Super Meat Boy Forever et Cyber Shadow, sortie de Grindstone et Spelunky 1 et 2 annoncés sur Switch

Pour bien terminer l'année, Nintendo a diffusé un Indie World servant une fois de plus à mettre en avant les productions indépendantes à venir sur Switch dès aujourd'hui ou dans les prochains mois. Malheureusement, Hollow Knight: Silksong ne s'est pas montré, mais d'autres jeux tout aussi intéressants ont fait parler d'eux, dont Among Us qui a enfin été annoncé sur la console ! Parmi les autres annonces majeures, notons l'arrivée à l'été 2021 de Spelunky et Spelunky 2, une date de sortie pour Cyber Shadow, l'arrivée de Super Meat Boy Forever le même jour que sa sortie sur PC en tant qu'exclusivité console et la révélation d'un certain Tunche en provenance du Pérou.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des jeux de la présentation, vidéos et descriptions à l'appui, ci-dessous et en page suivante. Une fois de plus, les exclusivités se font rares. La Switch est de son côté vendue 339 € en bundle avec Animal Crossing: New Horizon, si jamais vous souhaitez faire un beau cadeau pour Noël.

Spelunky de Mossmouth et BlitWorks (été 2021 sur Switch / disponible sur PS4, PS3, PS Vita, Xbox 360 et PC) Spelunky est un jeu de plateforme unique avec des niveaux destructibles générés aléatoirement qui met les joueurs au défi à chaque partie. Voyagez dans les profondeurs et explorez des lieux fantastiques remplis de monstres, pièges et trésors. Vous profiterez d'une liberté totale tandis que vous explorez des environnements destructibles et que vous découvrez leurs secrets. Rester ou fuir, tuer ou sauver, acheter ou voler... dans Spelunky, vous devez assumer vos choix, mais aussi leurs conséquences ! Spelunky 2 de Mossmouth et BlitWorks (été 2021 sur Switch / disponible sur PS4 et PC) Rencontrez la prochaine génération d'explorateurs lunaires, à la recherche de trésors et de proches disparus. Spelunky 2 étoffe les défis aléatoires et uniques de son prédécesseur, offrant une aventure satisfaisante pour les anciens joueurs comme pour les nouveaux. Explorez le jeu en solo, jouez jusqu'à 4 joueurs en local ou, pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne pour résoudre ensemble des mystères (ou bien pour vous affronter dans les modes Arène). Le monde de Spelunky 2 est encore plus dense que celui de son prédécesseur et possède plus de zones, de personnages, de pièges et d'objets avec lesquels interagir (et eux-mêmes interagissent entre eux). Le monde s'est agrandi de bien des façons, créant divers chemins et des niveaux à plusieurs couches qui ajoutent une troisième dimension au gameplay classique des plates-formes en 2D.

Fisti-Fluffs de Playfellow Studio (début 2021 sur Switch et janvier 2021 sur PC) En l'absence d'humains, les chats s'ennuient – et vous savez ce que ça veut dire ? C'est l'heure de la bagarre ! Bondissez, crachez, griffez et mordez tous vos adversaires pour prouver que votre chat hargneux est le roi des chats. Fisti-Fluffs est un jeu adorable (et ridicule, oui) basé sur la physique où vous vous battez avec d'autres chats et détruisez vos environnements dans des combats délirants et frénétiques. Vous pouvez bien entendu jouer seul(e), mais le jeu est encore plus amusant avec des amis. Alors, sortez les griffes et préparez-vous pour un carnage félin.

Very-Very Valet de Toyful Games (début 2021 sur Switch) 1 à 4 joueurs contrôlent une équipe de pantins-voituriers et doivent collaborer pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur leur route. Il leur faudra travailler en équipe et faire preuve d'un certain « je-m'en-garisme » pour sauver le monde de cette terrible crise de parking ! Dans Very Very Valet, vous ne vous contentez pas de garer des voitures ; vous êtes un Voiturier de l'Extrême.

Tunche de LEAP Games Studios (mars 2021 sur Switch, Xbox One et PC, sur PS4 à une date indéterminée) Tunche est un jeu de beat'em up plein de charme et dessiné à la main, avec des éléments de roguelike, de la coop et une pincée de sorcellerie chamanique. Choisissez l'un des cinq personnages, maîtrisez leurs compétences et leurs capacités ultimes, battez des boss épiques et percez les secrets de la mystérieuse jungle amazonienne ! Le jeu est axé sur un système de combat à haut risque et à forte récompense, ainsi que sur une note de style. Choisissez le héros qui convient le mieux à votre style de jeu et commencez votre voyage à travers 4 mondes différents, chacun rempli d'ennemis uniques.

Cyber Shadow de Mechanical Head (26 janvier 2021 sur Switch, PS4, Xbox One et PC) Le monde vit sous le joug de formes de vie synthétiques. Un appel au secours désespéré lancera Shadow dans un périple dans lequel il tentera de découvrir l'origine de la destruction perpétuelle qui l'entoure. Frayez-vous un chemin à travers les hordes de monstres technologiques, déjouez les pièges et sillonnez habilement les ruines de Mekacity. Vous seul pouvez percer les secrets des pouvoirs ancestraux de votre clan dans CS, le jeu d'action ninja par excellence.

Calico de Whitethorn Digital (disponible maintenant sur Switch, Xbox One et PC) Calico est une simulation de développement de communauté dans laquelle vous devez reconstruire le café à chats local et le remplir de créatures adorables. Pour cela, vous devez vous rendre dans un petit village peuplé de jeunes filles magiques et d’autres créatures fantastiques, où vous vous voyez confier la tâche de relancer un café à l’abandon. Améliorez votre café en y installant meubles et décorations, en servant des pâtisseries et en accueillant le plus d’animaux possible ! L’objectif de Calico est simple : vous faire vous sentir bien ! Le gameplay reflète cette volonté en proposant un environnement paisible et exempt de stress, faisant la part belle à la créativité, et au sein duquel les joueurs et joueuses sont invité·e·s au jeu et à l'exploration.

Alba : un été en terre sauvage de ustwo games (printemps 2021 sur Switch, disponible sur PC et Apple Arcade) Rejoignez Alba, une jeune activiste alors qu'elle entreprend un voyage pour sauver une île magnifique ainsi que sa faune et sa flore. Alba : un été en terre sauvage est une nouvelle aventure par les créateurs de Monument Valley et Assemble with Care. Lorsqu'Alba rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée, elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès... mais lorsqu'elle voit un animal en danger, elle réalise qu'elle se doit d'agir ! Gnosia de Petit Depotto (début 2021 sur Switch en Occident, déjà disponible au Japon sur Switch et PS Vita) Les Gnosia mentent. Se faisant passer pour des humains, ils tueront chaque personne qui croisera leur route... jusqu'à éradiquer l'humanité de l'univers. L'équipage d'un vaisseau à la dérive doit faire face à une menace mortelle et mystérieuse appelée « Gnosia » et, n'ayant aucun moyen de s'avoir qui parmi eux est réellement l'ennemi, doit recourir à un plan désespéré : les membres d'équipage les plus suspects seront placés un à un en sommeil artificiel dans l'espoir de neutraliser tous les Gnosia présents à bord. Cependant, il est presque impossible de savoir si la personne placée en sommeil était réellement un Gnosia, ou simplement un bouc émissaire sacrifié par les Gnosia pour assurer leur propre survie. L'humanité pourra-t-elle émerger victorieuse... ou est-elle condamnée ?

