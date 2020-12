Among Us : le jeu phénomène arrive sur Switch, et très bientôt !

La bien morne présentation Indie World qui s'est tenue ce soir s'est terminée sur une annonce qui va tout de même ravir bon nombre de joueurs Nintendo Switch. La surprise de fin, c'était l'annonce de l'arrivée sur l'eShop d'Among Us, le jeu multijoueur phénomène de cette année 2020 !

Si vous n'êtes pas encore familiers avec son gameplay, il consiste à opposer jusqu'à 8 membres d'équipage et 2 imposteurs sur une même carte, alors que les gentils doivent effectuer des quêtes sous forme de mini-jeu et que les méchants doivent les éliminer en toute discrétion. Cette amusante adaptation des Loup-Garous de Thiercelieux prend tout son sens lors des phases où les joueurs peuvent choisir d'éliminer un joueur, et où les infiltrés doivent mentir avec malice.

Après avoir sévi sur PC, Android et iOS, Among Us s'attaque donc à la Switch... dès aujourd'hui ! Il sera en effet disponible sur l'eShop d'ici quelques heures (sa page est déjà en ligne), certainement au prix doux de 3,99 €, comme sur Steam. Notez qu'un abonnement au Nintendo Switch Online est requis pour profiter de l'expérience.

Mise à jour 19h00 : Among Us est à présent disponible sur l'eShop pour 4,29 €, et est jouable en cross-play avec les autres versions.

