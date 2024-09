Among Us : un célèbre procureur de Capcom arrive dans le jeu

Among Us continue d'accueillir du nouveau contenu, les joueurs ont pu découvrir de nouveaux rôles pour l'équipage et les imposteurs ces derniers mois. Mais, très prochainement, le titre d'InnerSloth introduira un personnage bien connu des fans de la franchise Ace Attorney.

Eh oui, le procureur Miles Edgeworth sera rajouté dans Among Us le 9 septembre prochain, via un pack de cosmétiques gratuits. De quoi ravir les fans de la licence et surtout rappeler que la compilation Ace Attorney Investigations Collection sortira trois jours avant sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Le titre de Capcom regroupe Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth et sa suite, Ace Attorney Investigations 2 : Le pari du procureur, disponible en précommande contre 39,99 € sur Amazon.

Among Us est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android.