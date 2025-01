Party Animals veut faire de l'ombre à Among Us avec son mode Crisis

Sorti en 2023, Party Animals a déjà rencontré un franc succès sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Le titre de Source Technology et Recreate Games reprend les codes de Gangs Beasts avec des combats multijoueur au gameplay un peu cassé, mais avec des animaux. Le jeu a eu droit à plusieurs mises à jour, notamment le mode Nemo Kart inspiré des Mario Kart, mais il ne compte pas s'arrêter là.

Les développeurs dévoilent aujourd'hui le mode Crisis, qui emmènera les joueurs dans un vaisseau spatial. Comme dans Among Us, un traître se cachera parmi l'équipage, il faudra le débusquer tout en essayant de survivre à diverses avaries. Les joueurs pourront visiblement se réunir autour d'une table pour discuter et tirer de force l'accusé jusqu'à un sas d'éjection. Bref, du pur Among Us, avec le gameplay de Party Animals.

Le mode Crisis arrivera « prochainement » dans le jeu. Pour rappel, Party Animals a récemment été annoncé sur PlayStation 5, là encore sans date de sortie précise. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

