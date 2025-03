Scalebound : Hideki Kamiya ne lâche pas l'affaire et veut toujours faire le jeu

Annoncé comme une grosse exclusivité PC et Xbox One, Scalebound n'a jamais vu le jour. PlatinumGames développait un jeu d'action avec des dragons, mais l'éditeur Microsoft a annulé le projet en 2017, au grand dam des fans et des développeurs. Hideki Kamiya est visiblement encore nostalgique.

Après avoir quitté PlatinumGames, le concepteur japonais a fondé Clovers et développe actuellement une suite d'Ōkami, dévoilée pendant les Game Awards 2024. Sur X/Twitter, le studio nippon a partagé une petite vidéo montrant Hideki Kamiya derrière son bureau, regardant des vidéos de Scalebound. Le concepteur japonais a même déclaré « J'adorerais le refaire un jour », avant de rajouter dans un autre message : « Faisons-le, Phil ! ».

Phil Spencer est pour rappel le CEO de Microsoft Gaming, mais malheureusement, Hideki Kamiya l'a déjà interpellé il y a trois ans pour relancer Scalebound, sans succès. Clovers est actuellement occupé avec Okami 2, tandis que PlatinumGames s'est allié à Team Ninja pour développer Ninja Gaiden 4, attendu en fin d'année 2025. Autant dire que les espoirs de revoir Scalebound sont maigres...

