RUMEUR : Far Cry 7 et Maverick vont se faire attendre, Ubisoft veut bousculer la formule établie

Si la situation en interne chez Ubisoft n'est clairement pas idéale avec encore récemment la fermeture des studios de développement de San Francisco et Osaka, ainsi que l'arrêt prévu de XDefiant, cela n'empêche pas les milliers de développeurs travaillant pour l'éditeur de continuer d'œuvrer sur tout un tas de projets. En début d'année, le toujours bien renseigné Tom Henderson avait fait le point sur une partie d'entre eux, une liste dans laquelle figuraient deux jeux Far Cry à l'origine ne faisant qu'un, un septième épisode numéroté répondant au nom de code Blackbird et un extraction shooter en Alaska baptisé Maverick. Il est revenu sur ce qu'il sait actuellement à leur sujet dans un nouvel article, puisqu'ils sont toujours en chantier à cette heure selon ses dires. Toutefois, leurs périodes de sortie auraient été repoussées de 2025 à 2026 en raison de complexités dans leur développement.

Visuel à but d'illustration uniquement

Concernant l'extraction shooter Maverick, il nous confronterait aussi bien aux autres joueurs qu'aux animaux sauvages et à la rudesse du climat local, le but étant de survivre. Le hic, c'est que le projet aurait été approuvé pour tenter de surfer sur la tendance, sauf que nous sommes loin de la folie du genre Battle Royale de ce côté... Il y aurait ainsi des inquiétudes parmi les effectifs, ce que n'a pas arrangé la fermeture annoncée de XDefiant. La concurrence sera présente sur ce segment dans les mois et années à venir avec des titres comme Marathon côté Bungie ou Exoborne chez Sharkmob, et la marque Far Cry ne fera pas tout, mais wait & see.

Au sujet de Blackbird aka « Far Cry 7 », de premières craintes côté joueurs avaient déjà été soulevées en septembre 2023 de par la structure même qui serait proposée, qui si elle est conservée risque de diviser. En effet, le protagoniste (rien n'est précisé sur le genre), aurait comme objectif de sauver sa famille capturée par un culte conspirationniste pratiquant des expérimentations hallucinogènes sur des enfants et animaux (encore une belle bande de tarés en perspective). Le hic, c'est que nous n'aurions que 24 heures bien réelles pour les sauver, l'équivalent de trois jours dans l'univers du jeu (72 heures), le tout matérialisé par le port d'une montre par notre personnage. L'antagoniste principal serait par ailleurs encore une fois assez connu et, non, ce ne serait pas Cillian Murphy...

Dans les deux cas, ils seraient développés du côté d'Ubisoft Montréal avec une volonté de changer la « formule Far Cry », en commençant par le moteur comme déjà évoqué, puisque le Snowdrop Engine de Massive Entertainment remplacerait le Dunia. Il n'y a qu'à voir les possibilités visuelles offertes dans Avatar: Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws pour imaginer ce que ça pourrait donner. Les mouvements auraient également subi une refonte significative avec l'inclusion d'un sprint tactique, de la glissade et d'un saut, entre autres, communs aux deux jeux. Les systèmes d'inventaire et de loot pensés pour Maverick se seraient eux fondus dans l'épisode principal, bien que certaines sources aient précisé que cela n'aurait aucun impact en plus d'être logique par rapport à la situation du joueur.

Actuellement, Far Cry 6 peut être trouvé à seulement 19,90 € sur Amazon.