RUMEUR sur Ubisoft : d'Assassin's Creed à Far Cry, un calendrier des sorties jusqu'en 2026 et au-delà

Ce mardi soir, Tom Henderson a publié sur son site Insider Gaming un long et très intéressant article revenant sur la situation en interne chez Ubisoft. Il revient ainsi sur le fait que l'éditeur a tenté de poursuivre certaines tendances dont le genre du Battle Royale, avec des projets annulés comme Ghost Recon: Frontline, les NFT avec les Quartz et les extraction shooters avec en tête The Division Heartland. Il évoque aussi les nombreux délais avec notamment les cas de Skull and Bones qui s'apprête enfin à voir le jour, Beyond Good and Evil 2 ou XDefiant, ainsi que des problèmes de management et le fait qu'une règle aurait été mise en place pour forcer le retour au travail dans les locaux deux jours par semaine. Nous passerons sur les tentatives d'estimation des ventes de jeux basées sur le nombre de joueurs (sur Steam à priori), qui ne valent pas grand-chose en l'état. Là où cela nous intéresse davantage, c'est au sujet du planning de sortie des futures productions, avec en ligne de mire plusieurs projets Assassin's Creed.

Vous trouverez donc ci-dessous le calendrier des prochaines grosses sorties d'Ubisoft évoquées par Tom Henderson, qui est donc à prendre avec des pincettes et ne constitue pas l'ensemble des jeux qui pourraient paraître durant ces périodes. Nous y avons adjoint quelques commentaires et les liens vers nos articles.

