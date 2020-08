Ubisoft : les éditions collector d'Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 livrées sans disque sur Xbox

Avec les éditions collectors, nous avons eu droit à toutes les histoires : de très beaux objets, des produits qui ne correspondent pas aux visuels, des coffrets avec juste un code numérique, et parfois même des packs simplement vendus sans jeu. Ubisoft innove cependant en différenciant son offre selon la version du jeu que vous voulez acheter.

Pour ces grosses productions à paraître ces prochains mois, à savoir Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion, l'éditeur français a décidé de ne pas inclure de disque physique, mais seulement une clé d'activation numérique dans les éditions collector... sur Xbox. Oui, si vous achetez le jeu sur PS4 ou PS5, vous aurez droit à un Blu-ray dans votre pack, mais pas sur Xbox One et Xbox Series X. Sur PC, ce sera également un code, mais c'est déjà le cas depuis des années.

Les précommandes pour les éditions collector d'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion pour Xbox recevront une clé d'activation numérique au lieu du disque physique. Les éditions collector pour PlayStation recevront un disque physique du jeu. Le restant du contenu de l'édition collector vous sera livré par la Poste comme prévu.

Contacté par Polygon, Ubisoft a même confirmé que l'initiative ne concernait que l'Europe et pas l'Amérique du Nord. Ce choix qui va pénaliser seulement une petite partie de la communauté n'a pas été expliqué, mais il risque de faire grincer des dents certains collectionneurs. Il n'a pas non plus été dit si cette décision concernera toutes les futures éditions collector ou non. Pour les autres coffrets, comme les éditions Limitée et Gold de Far Cry 6, il ne devrait cependant pas y avoir de souci.