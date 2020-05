SOLDES de l'Ubisoft Store : les Assassin's Creed, Far Cry et compagnie jusqu'à -65 % pour les French Days

Les États-Unis ont le Black Friday en novembre, la France a désormais ses French Days au printemps. L'édition 2020 de l'opération commerciale a débuté ce matin et se terminera le 2 juin, alors notre Ubisoft national ne pouvait pas passer à côté de l'évènement.



Pendant une semaine, l'éditeur français propose des promotions sur son catalogue PC via l'Ubisoft Store. Rainbow Six Siege à 8,00 €, Assassin's Creed Odyssey à 19,99 € ou encore Far Cry 5 à 15,00 € peuvent ainsi être achetés jusqu'à mardi prochain, et vous pouvez même bénéficier de réductions supplémentaires en utilisant des Club Units propres à la boutique en ligne.

Des dizaines de jeux et DLC sont affichés à des prix inférieurs inférieurs de jusqu'à -65 % de leur tarif initial, de quoi vous faire craquer à l'approche de l'été ?

