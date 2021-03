Super Meat Boy : le compositeur cartonne avec le financement participatif de la bande originale en vinyles

Super Meat Boy est un jeu de plateforme culte, grâce à son gameplay aux petits oignons, sa direction artistique originale et sa bande originale. Le compositeur Danny Baranowsky travaille régulièrement avec Edmund McMillen et il a lancé récemment une campagne de financement participatif pour produire une édition doubles vinyles de la bande originale de Super Meat Boy.

Et rapidement, les fans ont été au rendez-vous. Danny Baranowsky demandait au minimum 6 139 $ pour financer de projet, il en a récolté 19 027 à l'heure actuelle. Les disques vont donc être produits comme prévu, et les joueurs vont pouvoir découvrir Super Meat Boy! Nice to Meat You prochainement. Si le titre est un jeu de mots évident (déjà utilisé par Banane Metalik en 2008) avec le bonhomme en chair, héros du jeu, la jaquette parodie celle de The Wall de Pink Floyd, avec un mur de briques blanches, affublé cette fois d'un petit pansement. Du côté des disques, le premier devrait être rouge et le second gris avec des éclaboussures de sang, parfaitement dans le thème de Super Meat Boy. L'intérieur de la pochette affiche quant à elle un très bel artwork réalisé par Karsten Schreurs.

La campagne de financement, qui est désormais une simple précommande, se passe sur Bandcamp. Vous pouvez débourser 40 $ (et 11,90 $ de frais de port, soit 43,55 € au total) pour vous offrir Super Meat Boy! Nice to Meat You, la version numérique de la bande originale peut être débloquée tout de suite, et il faudra attendre le mois de juin pour mettre les mains sur les vinyles.

Lire aussi : Nintendo Indie World : dates pour Super Meat Boy Forever et Cyber Shadow, sortie de Grindstone et Spelunky 1 et 2 annoncés sur Switch