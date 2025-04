CINEMA : une vieille licence de SEGA va être adaptée en film avec Michael Bay et Sydney Sweeney à la barre

SEGA a enfin rencontré le succès au cinéma avec les adaptations de sa franchise Sonic, les trois films ont rencontré un vrai succès critique et commercial, Sonic 3, le film a même été brièvement l'adaptation de jeux vidéo en live action ayant rapporté le plus d'argent au box-office. Avant l'arrivée de Minecraft, le film. De quoi faire oublier l'échec cuisant de The House of the Dead d'Uwe Boll il y a plus de 20 ans. Depuis, l'éditeur et développeur japonais enchaîne les annonces de projets, avec un film Shinobi par Sam Hargrave (Tyler Rake) et un nouveau The House of the Dead par Paul W.S. Anderson (Resident Evil...), sans oublier un film Streets of Rage et une série Golden Axe, mais voilà que Deadline dévoile un autre projet d'adaptation.

Cette fois, SEGA est allé piocher dans une franchise vraiment oubliée, mais qui était populaire sur les bornes d'arcade dans les années 80. Universal Pictures va produire une adaptation live action d'Out Run, la licence de jeux de course de SEGA. Encore une fois, le studio japonais gardera la main sur le projet, Toru Nakahara produira le long-métrage (il était déjà derrière les films Sonic et assure la production des futurs projets de SEGA), tandis que Shuji Utsumi (COO de SEGA) le supervisera. Mieux encore, Michael Bay produira et réalisera cette adaptation d'Out Run au cinéma, tandis que Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) participera également à la production.

Bien que la licence soit aujourd'hui un peu oubliée, Out Run a été un énorme succès à la fin des années 80, le premier jeu a été réalisé par Yū Suzuki (Shenmue, Virtua Fighter) et a popularisé les jeux de course à cette époque, tandis que sa bande originale, signée Hiroshi Kawaguchi, a marqué toute une génération de joueurs. Le titre avait évidemment été porté sur Master System et Mega Drive par la suite, des suites ont même vu le jour. Côté scénario, Jayson Rothwell va avoir du boulot pour écrire son script, le jeu ne proposait pas vraiment d'histoire, simplement de piloter une Ferrari Testarossa sur des routes en bord de plage avec une femme blonde sur le siège passager. Non, Sydney Sweeney n'incarnera pas ce personnage, la comédienne va seulement produire le film.

Il faudra patienter pour en apprendre davantage sur le scénario, le casting et la date de sortie de cette adaptation d'Out Run au cinéma. Aujourd'hui, le jeu de course est jouable sur Nintendo Switch via la gamme SEGA Ages, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.