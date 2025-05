Tomb Raider IV-VI Remastered va venir régaler les amateurs d'éditions physiques fans de la licence, du moins certains

En octobre dernier, Aspyr Media dévoilait Tomb Raider IV-VI Remastered, la suite logique de son travail effectué sur les premiers épisodes de la licence avec Tomb Raider I-III Remastered. Cette compilation est disponible depuis quelques mois et vous pouvez en retrouver la bande-annonce de lancement ci-dessous ou une vidéo montrant certains boss dans l'un de nos précédents articles pour en apprécier le rendu. Si vous avez déjà été suffisamment patients en ne craquant pas immédiatement, l'information du jour devrait vous plaire et vous inciter à attendre encore quelques mois supplémentaires.

Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France vont à nouveau collaborer afin de proposer des éditions physiques de Tomb Raider IV-VI Remastered. Bon, comme c'est désormais souvent le cas, les consoles Xbox sont mises de côté, au même titre que les PC. Seuls les possesseurs de PS5, PS4 et Switch sont donc une fois de plus concernés. Pour retrouver Tomb Raider : La Révélation finale, Sur les traces de Lara Croft et L'Ange des ténèbres en boîte, il va toutefois falloir patienter encore quatre mois jusqu'au vendredi 19 septembre 2025.

Tomb Raider: The Last Revelation – Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Seth et le libère involontairement, accomplissant ainsi une ancienne prophétie qui plonge l'humanité dans les ténèbres.

– Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Seth et le libère involontairement, accomplissant ainsi une ancienne prophétie qui plonge l'humanité dans les ténèbres. Tomb Raider: Chronicles – Suite aux évènements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et présumée morte. À ses obsèques, ses proches se remémorent les secrets de son passé.

– Suite aux évènements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et présumée morte. À ses obsèques, ses proches se remémorent les secrets de son passé. Tomb Raider: The Angel of Darkness – Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en cavale et découvre un complot sinistre impliquant des expériences alchimiques et la recherche d'artéfacts anciens.

En plus de l'édition standard sur les trois plateformes citées, une Deluxe bien alléchante viendra séduire les fans, mais uniquement sur PS5 et Switch, faisant écho à celle qui avait été proposée pour la trilogie de base. Toutes sont d'ores et déjà disponibles en précommande auprès de Just For Games le Shop, en attendant que les divers revendeurs ouvrent les leurs.

Édition Deluxe - 34,99 € Le jeu Tomb Raider IV-VI Remastered au format physique. Édition Deluxe - 54,99 € Le jeu Tomb Raider IV-VI Remastered au format physique.

Un steelbook exclusif.

Un livre de cartes d'exploration comprenant toutes les cartes des niveaux des 3 jeux ainsi que leurs extensions, avec plus de 150 pages remplies de secrets !

Une sélection des meilleures musiques de la bande-son originale sur CD.

Tous les contenus sont emballés dans une boîte de collection à la finition en feuille de bronze métallique.

Vous pouvez toujours vous procurer Tomb Raider I-III Remastered au format physique à partir de 22,45 € chez Cdiscount.