24H sur GAMERGEN.COM : nos impressions sur Guardians of the Galaxy et Age of Empires IV, et Denuvo retiré des Tomb Raider

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 25 octobre 2021 ?

Grande nouvelle pour les possesseurs des versions PC de Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, Denuvo a été abandonné, les jeux tournent bien mieux. En outre, nous vous avons livré nos impressions sur :

Dans le reste de l’actualité, Netflix a communiqué sur les nouveautés à venir sur la plateforme, du gameplay d’Halo Infinite a été partagé, Warner Bros. serait en train de développer un nouveau jeu de combat, un point a été fait sur les nouvelles armes et capacités dans Horizon Forbidden West, un Oculus Quest Pro pourrait voir le jour, Kena: Bridge of Spirits est déjà rentable, et le studio qui se charge de porter God of War sur PC a été dévoilé.

Pour finir, ne loupez pas les notes de la presse anglophone concernant Marvel’s Guardians of the Galaxy.