Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider abandonnent Denuvo et tournent déjà bien mieux

Il y a quelques jours, Square Enix décidait de supprimer Denuvo de ses jeux Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, il faut dire que les titres commencent à dater et payer pour un DRM antipiratage n'a plus trop de sens. Et bien évidemment, les joueurs ont comparé les versions avec et sans Denuvo, sur Shadow of the Tomb Raider.

Sans surprise, les performances sont meilleures sans ce logiciel tiers, réputé pour utiliser pas mal de ressources. DSOGaming s'est notamment penché sur le sujet, armé d'un PC avec un Intel Core i9-9900K, 16 Go de RAM en DDR4 à 3 600 MHz et une NVIDIA GeForce RTX 3080. Que ce soit avec les paramètres graphiques au minimum ou en maximum (sans ray-tracing ni DLSS) et en 1080p à chaque fois, Shadow of the Tomb Raider gagne quelques images par secondes dans le benchmark intégré au jeu. La différence n'est pas si importante, sauf lorsque l'Hyper-Threading est désactivé : sans Denuvo, c'est un gain de près 30 fps !

Cela ne surprendra personne, nous avions déjà constaté récemment des améliorations sans ce DRM dans Resident Evil Village et Marvel's Avengers, mais les éditeurs préfèrent quand même conserver Denuvo au lancement pour éviter le piratage. Si vous n'avez jamais fait Shadow of the Tomb Raider, c'est le moment de vous lancer, il est vendu 19,95 € sur Amazon.