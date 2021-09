Marvel's Avengers : Denuvo retiré, une différence déjà visible

De nombreux jeux sur PC embarquent Denuvo, ce petit logiciel servant à lutter contre le piratage. Un programme pas très apprécié des joueurs, il influe en effet négativement sur les performances, Resident Evil Village en a récemment fait les frais. Et Square Enix a décidé de le supprimer de Marvel's Avengers.

Il faut dire que le titre a déjà plus d'un an, et comme l'utilisation de Denuvo est payante, l'éditeur a sans doute voulu faire des économies. Square Enix a donc récemment publié une grosse mise à jour pour Marvel's Avengers, le changelog a été partagé sur Steam et ne fait nullement mention de la disparition du logiciel tiers. Pourtant, Denuvo a bien été retiré, et les joueurs notent déjà que le temps de chargement pour lancer Marvel's Avengers est désormais plus court. Il faudra attendre des tests un peu plus poussés pour savoir si ce retrait améliore également les performances globales du jeu.

Marvel's Avengers a pour rappel accueilli récemment l'extension La guerre pour le Wakanda, une nouvelle campagne centrée sur le personnage de Black Panther. Vous pouvez retrouver le jeu à 23,99 € sur Amazon.