Resident Evil Village : la version crackée est bien plus fluide, Capcom annonce un patch

Ah, les DRM... Personne n'aime ces petits programmes tiers qui sont là pour éviter le piratage sur ordinateurs, notamment car de nombreux exemples ont montré qu'ils influaient sur les performances du jeu, surtout Denuvo. Ce dernier est utilisé par Capcom dans Resident Evil Village, il a été cracké, et le résultat est peu équivoque, comme le montre une vidéo de Digital Foundry :

Plus fluide, plus stable, plus précis, Resident Evil Village propose une meilleure expérience de jeu sans son DRM et certains soucis de gameplay disparaissent même avec le crack, voilà de quoi encore faire de la mauvaise publicité pour Denuvo. Cependant, retirer ce DRM modifie grandement certains aspects du jeu et des animations sont altérées, pirater le jeu n'est donc évidemment pas la bonne solution. Heureusement, le studio japonais a suivi l'affaire de près.

Capcom a en effet adressé un communiqué à Eurogamer et annonce qu'il lancera prochainement une mise à jour pour Resident Evil Village sur ordinateurs. Il explique que « l'équipe travaille sur un patch afin de régler les problèmes de performances sur PC, il devrait être disponible prochainement ». Des détails seront donnés d'ici là, de quoi un peu rassurer les joueurs, mais rien ne dit que sans le travail des pirates, illégal, Capcom aurait réagi et sorti une mise à jour...

Pour rappel, Resident Evil Village a déjà été distribué à plus de 4,5 millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles, et le survival-horror va avoir droit à des DLC à l'avenir. Autant dire que Capcom a tout intérêt à se remettre les joueurs PC dans la poche avant de les sortir. Vous pouvez retrouver le jeu à 59,99 € à la Fnac.