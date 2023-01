Marvel's Avengers : clap de fin pour le jeu service, Crystal Dynamics stoppe le développement

Le lancement de Marvel's Avengers en 2020 n'a clairement pas conduit au résultat escompté par Square Enix, alors propriétaire du studio Crystal Dynamics qui le développait en lead aux côtés d'Eidos Montréal et Nixxes. Pour autant, l'aventure a continué et même si les ajouts scénarisés via des Opérations ont été mis à mal, c'est une extension également gratuite nommée La guerre pour le Wakanda qui est parue en août 2021. Ensuite, Spider-Man a bien été ajouté comme promis, suivi de The Mighty Thor (Jane Foster) et dernièrement le Soldat de l'Hiver, avec divers ajustements du jeu au fil des mises à jour en 2022. Crystal Dynamics est désormais sous l'égide d'Embracer et nous pouvions nous questionner sur l'avenir de Marvel's Avengers, surtout vu son historique. Le couperet est finalement tombé cette nuit à la suite de rumeurs insistantes...

C'est par l'intermédiaire d'un article sur le site officiel du jeu que nous apprenons qu'à la suite de la mise à jour 2.8, au 31 mars 2023 (la fin de l'année fiscale pour Embracer), plus aucun contenu ou fonctionnalité ne sera ajouté à Marvel's Avengers. Des correctifs pourront voir le jour les mois suivants jusqu'au 30 septembre 2023, date à laquelle le support s'arrêtera. Pour autant, pas question de rendre le titre injouable de suite, vous pourrez toujours en profiter en solo ou multijoueur grâce aux derniers changements effectués par l'équipe. Le patch 2.7 de l'an dernier constituait donc le dernier ajout au jeu et plus aucun élément cosmétique n'est prévu, bref, le développement a été stoppé.

Il ne sera d'ailleurs plus possible d'accéder à la boutique après le 31 mars 2023 et les Crédits ne seront plus en vente. Ceux restants seront convertis en ressources in-game selon le tableau plus bas. De plus, à cette même date, tous les éléments cosmétiques seront disponibles gratuitement pour l'ensemble des joueurs, comprenant les tenues, emotes, etc., simplement en disposant d'une copie du jeu. Si vous aviez investi de grosses sommes, il y a de quoi être dégoûté, surtout qu'il n'est pas possible de se faire rembourser, tandis que les joueurs n'ayant pas déboursé un centime seront ravis d'enfin pouvoir arborer certaines apparences bien stylées ! Il s'agit là d'une manière pour les développeurs de remercier l'ensemble des joueurs qui ne se refuse pas.

Une FAQ accompagne ce billet et nous informe également qu'il ne sera plus possible d'acheter Marvel's Avengers au format numérique après le 30 septembre 2023, mais les copies physiques encore en vente le resteront. Vous pourrez néanmoins le retélécharger, l'important étant qu'il soit déjà dans votre bibliothèque à cette date. De plus, les évènements in-game seront placés en rotation permanente toutes les deux semaines. Et, non, Spider-Man ne sera pas ajouté sur les autres plateformes et restera à jamais exclusif aux versions PlayStation.

