Marvel's Avengers détaille sa roadmap pour la fin d'année, avec Spider-Man, un premier Raid et une refonte de certains systèmes

Le mois dernier, Marvel's Avengers a accueilli son troisième héros jouable post-lancement en la personne de Black Panther, bien accompagné d'une importante extension, La guerre pour le Wakanda. Cet ajout de contenu marquait la fin du programme connu, il était donc temps que Crystal Dynamics fasse le point sur ce qui nous attend par la suite. Nous avons été servis hier soir avec une nouvelle feuille de route, qui comme à son habitude est riche en textes, mais n'attendez pas trop de nouveautés bouleversantes pour autant.

Pour commencer, comme il est aisé de le constater avec sa case bleutée qui ressort immédiatement, Spider-Man est en chemin ! Il sera pour rappel exclusif aux joueurs PS4 et PS5 avec un évènement lui étant consacré, mais nous n'en saurons pas plus à son sujet pour le moment, si ce n'est qu'il est donc bien prévu la fin d'année. Et, non, il ne fera pas une apparition ce soir durant l'évènement organisé par SIE.

Marvel's Avengers will not be a part of PlayStation's Showcase on 9/9, but we can't wait to show you more in the coming months.

Par ailleurs, le soutien se poursuivra bien en 2022 avec de nouveaux héros jouables et vilains à combattre, mais cela n'arrivera qu'après bien des améliorations et ajouts prévus par les développeurs. Déjà, le tout premier Raid du jeu face à Klaw, appelé Son discordant, est lui aussi attendu fin 2021 et amènera dans son sillage une augmentation de la Puissance à 175 et une refonte concernant l'équipement ainsi que son amélioration. Du reste, entre le retour d'évènements et quelques occasions d'obtenir des cosmétiques, rien n'est bien surprenant.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le long article State of the Game n°2 revenant sur la première année du jeu et donc son avenir à court terme.

Chers joueurs,

Il y a un an, nous nous embarquions ensemble dans une aventure. Comme toute aventure digne de ce nom, il y a eu des moments de triomphe et des obstacles, mais aussi des leçons à retenir. Un an plus tard, en mettant en application ce que nous avons appris, nous nous sommes améliorés. Et rien ne nous définit mieux que le studio que nous gérons et les amitiés que nous avons nouées au cours de l'aventure. Revenons brièvement sur cette année passée et projetons-nous sur ce qui nous attend.

Une année de héros

C'est extrêmement gratifiant de voir les membres de notre communauté se rassembler pour maîtriser leurs techniques d'Avenger préférées, optimiser leurs stats et coordonner des équipes d'assaut avec leurs amis. Nous avons également été ravis que la communauté s'agrandisse et que les vétérans accueillent les nouveaux héros au sein de l'Initiative Avengers.

Même si ce que chacun de nous a accompli est impressionnant, l'ensemble des fans de Marvel’s Avengers a réalisé des actes héroïques dans le monde entier. Quelques statistiques qui méritent d'être évoquées :

Plus de 619 millions de niveaux de puissance et 275 millions de niveaux de héros ont été obtenus ;

23 millions de salles HARM ont été terminées ;

8 milliards d'ennemis ont été vaincus pendant l'Initiative Avengers ;

L'Abomination est le boss le plus vaincu, avec 9,4 millions de victoires ;

23 millions de zones de largage, 17 millions de missions de héros et 12 millions de secteurs de super-vilain ont été terminés ;

9,6 milliards de fragments et 4,5 milliards de catalystes ont été trouvés, 569,2 millions d'unités de Polychoron ont été récupérées et 1,5 milliard de modules d'amélioration ont été obtenus.

C'est extraordinaire de voir tout le chemin que nous avons parcouru en un an ! Merci pour toutes ces victoires !

Quant à l'extension La guerre pour le Wakanda, il est évident que vous êtes nombreux à apprécier le Roi.

3,4 millions de Chasseurs et 50 millions d'Éclaireurs ont été renvoyés à l'AIM en pièces.

64,4 millions de mercenaires de la Klaue Company regrettent leurs choix de carrière.

Black Panther a vaincu 153 millions d'ennemis dans 9 millions de missions au Wakanda.

La guerre pour le Wakanda a marqué le grand retour de nombreux anciens joueurs, mais a aussi permis l'arrivée pour beaucoup de nouveaux dans Marvel’s Avengers ! Dans l'équipe de Crystal, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec La guerre pour le Wakanda et nous espérons qu'un personnage et un monde si importants ravissent tout le monde.

Une année d'évolution

L'année qui a suivi la sortie a été une période d'évolution pour notre studio, notre équipe, notre jeu et notre communauté.

Nous avons ouvert un nouveau studio (coucou Crystal Southwest !) et continué d'améliorer nos environnements de télétravail. À la mi-juin 2021, nous avons partiellement rouvert nos studios. C'était une période d'essai pour, à l'avenir, les rouvrir complètement une journée. Hélas, les conditions ayant changé dans chacun de nos studios, nous avons revu nos plans (puisque la santé et la sécurité de l'équipe sont toujours notre priorité) et décidé de maintenir le télétravail jusqu'au début de l'année prochaine, voire ultérieurement. Nous avons beau être toujours séparés, nous sommes toujours unis.

Nous sommes au plein cœur de ce défi de taille unique : trouver le meilleur environnement de travail hybride présentiel/distanciel. Chez Crystal, beaucoup ont hâte de revenir au studio au lieu de travailler uniquement à distance, tandis que d'autres apprécient vraiment travailler dans le confort de leur domicile. Ça a été un défi amusant d'optimiser les collaborations entre ces deux environnements de travail, mais ces dix-sept derniers mois nous ont appris que le plus important, c'est d'aller de l'avant, de relever ces défis et de se dire, ensemble, « on va y arriver, coûte que coûte ».

Le monde du jeu Marvel’s Avengers a également évolué ! Cela va des ajouts majeurs tels que les nouveaux héros, les nouvelles opérations et l'extension, jusqu'aux petites améliorations et mises à jour de qualité de jeu. Nous avons réalisé tout cela en comprenant mieux chaque jour comment les fans jouent et ce qu'ils souhaitent le plus dans Marvel’s Avengers.

Dans notre première mise à jour State of the Game, nous avons identifié quatre « zones d'effet » et avons travaillé dessus sans relâche tout au long de l'année qui a suivi la sortie. Elles étaient les suivantes :

Performance et stabilité : Nous avons grandement amélioré la stabilité et corrigé des bugs avec des patchs quasi hebdomadaires depuis la sortie, et nous estimons que le succès de La guerre pour le Wakanda à sa sortie reflète notre volonté de toujours viser la qualité. Désormais, nous proposons également Marvel’s Avengers sur consoles nouvelle génération, accompagné d'une multitude d'améliorations gratuites. La nouvelle génération nous a permis d'apporter davantage d'améliorations de performance, notamment des visuels, des détails et une destruction améliorés, ainsi que des temps de chargement grandement réduits. Bien que le jeu soit stable dans son ensemble, nous sommes conscients qu'il reste des bugs qui nuisent à l'expérience de jeu ; nous comptons nous concentrer davantage sur eux prochainement.

: Nous avons grandement amélioré la stabilité et corrigé des bugs avec des patchs quasi hebdomadaires depuis la sortie, et nous estimons que le succès de La guerre pour le Wakanda à sa sortie reflète notre volonté de toujours viser la qualité. Désormais, nous proposons également Marvel’s Avengers sur consoles nouvelle génération, accompagné d'une multitude d'améliorations gratuites. La nouvelle génération nous a permis d'apporter davantage d'améliorations de performance, notamment des visuels, des détails et une destruction améliorés, ainsi que des temps de chargement grandement réduits. Bien que le jeu soit stable dans son ensemble, nous sommes conscients qu'il reste des bugs qui nuisent à l'expérience de jeu ; nous comptons nous concentrer davantage sur eux prochainement. Multijoueur/Mise en relation : En plus d'améliorer la stabilité de cette fonctionnalité essentielle, nous avons pour objectif de permettre aux joueurs d'être mis en relation avec un plus grand nombre de personnes en ligne. Pour ce faire, nous avons encouragé le jeu en ligne par le biais d'une récompense d'EXP quotidienne pour les Parties rapides et du récent changement apporté à Assaut temporel pour le rendre permanent ; cela permet à plusieurs joueurs d'une équipe d'assaut d'avoir le même héros. Nous avons également amélioré la qualité de jeu avec des fonctionnalités qui facilitent la communication en ligne, telles que le système de ping. Continuer d'améliorer la mise en relation et l'expérience multijoueur fait partie de nos objectifs à l'avenir.

: En plus d'améliorer la stabilité de cette fonctionnalité essentielle, nous avons pour objectif de permettre aux joueurs d'être mis en relation avec un plus grand nombre de personnes en ligne. Pour ce faire, nous avons encouragé le jeu en ligne par le biais d'une récompense d'EXP quotidienne pour les Parties rapides et du récent changement apporté à Assaut temporel pour le rendre permanent ; cela permet à plusieurs joueurs d'une équipe d'assaut d'avoir le même héros. Nous avons également amélioré la qualité de jeu avec des fonctionnalités qui facilitent la communication en ligne, telles que le système de ping. Continuer d'améliorer la mise en relation et l'expérience multijoueur fait partie de nos objectifs à l'avenir. Récompenses : Nous essayons continuellement d'ajuster les récompenses dans Marvel’s Avengers étant donné que nous évaluons en permanence les données du jeu et les retours en ligne. Nous avons fait cela, par exemple, en garantissant l'obtention de packs exotiques lors de certains types de missions, ou encore en ajoutant de nouveaux éléments au jeu, tels que le Synthoïde Transporteur. Nous avons également agrémenté nos objets cosmétiques de plaques d'identification animées et avons commencé à offrir des objets dans la boutique afin de remercier nos joueurs.

: Nous essayons continuellement d'ajuster les récompenses dans Marvel’s Avengers étant donné que nous évaluons en permanence les données du jeu et les retours en ligne. Nous avons fait cela, par exemple, en garantissant l'obtention de packs exotiques lors de certains types de missions, ou encore en ajoutant de nouveaux éléments au jeu, tels que le Synthoïde Transporteur. Nous avons également agrémenté nos objets cosmétiques de plaques d'identification animées et avons commencé à offrir des objets dans la boutique afin de remercier nos joueurs. Contenu avancé : Le contenu destiné aux joueurs au niveau le plus élevé reste l'un des points sur lesquels nous nous concentrons le plus pour Marvel’s Avengers. Nous avons peaufiné le contenu existant pour le rendre plus exigeant et gratifiant avec des enjeux encore plus grands. Parmi le contenu proposant de nouveaux défis et des combats complexes qui demandent de la tactique aux joueurs les plus avancés, on retrouve le secteur ennemi « Contre toute attente », avec l'arme secrète de la Scientifique suprême : le Cube cosmique.

Les salles HARM personnalisables ont permis aux joueurs de personnaliser leur expérience d'entraînement avec des modificateurs comme les types d'ennemis, leur nombre, les différents dangers de l'environnement, la difficulté et les bonus ! Nous avons vu des joueurs utiliser cette fonctionnalité pour prendre leur temps et apprendre à jouer les nouveaux héros, mais aussi pour relever des défis ardus avec les héros qu'ils maîtrisent déjà.

L'ajout du multijoueur aux méga-ruches a permis à des équipes de développer leurs tactiques, ce qui peut aider les équipes d'assaut à s'entraîner pour les grands méchants : les Menaces de niveau oméga. La première, « Réunion de famille », nécessite une équipe d'assaut de quatre joueurs au niveau 145 ou plus pour redécouvrir le combat contre le Super-Adaptoïde. Nous avons vu des combats exceptionnels contre cet ennemi et ça nous a beaucoup plu de voir des joueurs de la communauté aider les autres à le vaincre en équipe.

Tout ça s'est passé en même temps que de nombreuses sorties de campagne et de héros : Opération de Kate Bishop : Aux prises avec l'AIM, Opération de Clint Barton : Futur imparfait, et notre dernière extension, La guerre pour le Wakanda, a allongé l'histoire aussi bien du mode solo que du multijoueur, ce qui fait un total de plus de 25 heures d'histoire pour l'intégralité de Marvel’s Avengers. Ces contenus marquent également l'arrivée de nouveaux méchants emblématiques, de nouveaux ennemis, de nouveaux lieux et bien plus encore !

Les demandes des joueurs nous ont également aidés dans nos contenus, notamment la possibilité de rejouer la campagne Rassemblement et les opérations, la réduction de la méga-ruche à 4 étapes, l'obtention d'équipements exotiques dans les missions prioritaires, la possibilité de courir dans les avant-postes, la présence de plusieurs terminaux de faction dans les avant-postes, les indicateurs d'attaques ennemies à distance et, récemment, notre refonte de l'expérience/interface utilisateur. En réalité, bien que cette refonte ait été très bien reçue, nous avons eu des retours selon lesquels le démontage d'équipements nécessitait trop de clics ; nous avons donc prévu de modifier cela aussi !

Voilà donc une petite rétrospective sur les moments clés de cette première année et sur la façon dont les choses ont évolué grâce au temps, aux efforts et aux retours de tout le monde. Maintenant, penchons-nous sur ce que l'avenir réserve à Marvel’s Avengers.

Une année de leçons

L'année qui vient de s'écouler nous a tant appris : quels modes et missions les joueurs préfèrent, quelles améliorations du jeu sont nécessaires d'après les retours sur les réseaux sociaux, mais aussi que les forums et les streams mettent en valeur ce que nos joueurs attendent le plus de Marvel’s Avengers.

Depuis quelques mois, le principal objectif de notre équipe de développement a été de proposer la meilleure version du Wakanda et de Black Panther à nos fans. Maintenant que La guerre pour le Wakandaest sortie, nous tournons notre attention vers d'autres aspects du jeu sur lesquels nous voulons nous concentrer ensuite. Dans les prochains mois, nous avons l'intention de retravailler et d'améliorer de nombreux aspects du jeu afin de le rendre plus gratifiant pour les joueurs réguliers. Dans le même temps, nous nous intéressons à la façon dont jouent les gens, puis analysons ce qui fonctionne et ce que l'on pourrait améliorer.

Pour ceux qui découvrent tout juste ce monde, tout un tas de contenus cinématographiques vous attendent, de la campagne intégrale aux nouvelles opérations, en passant par notre nouvelle extension. À l'avenir, notre but est de proposer davantage de contenu passionnant lié à l'Initiative Avengers, et qui soit rejouable. Nous savons que nos fans veulent des défis à la hauteur des Avengers, et pour être époustouflés dès la première fois ou continuer de l'être, ils refont le contenu ou l'essaient avec un héros différent. Le Raid contre Klaw à venir, nommé « Son discordant », est un très bon exemple de ce que nous visons pour les prochains contenus. Plus d'informations ci-dessous.

Regardez notre planning pour voir où nous mène cette philosophie de développement centrée autour des améliorations pour l'année à venir.

Le chemin à parcourir...

Nous venons de lancer deux nouvelles quêtes permanentes qui récompensent avec des ressources les joueurs qui participent régulièrement à l'Initiative Avengers. La quête quotidienne « Debout là-dedans » permet d'obtenir des fragments et des modules d'amélioration lorsqu'elle est terminée. La quête hebdomadaire « Prêt à relever le défi » donnera en récompenses un amplificateur de fragments, un catalyste de héros et des unités. L'objectif est de récompenser les joueurs qui se battent pour la bonne cause en leur donnant encore plus d'occasions de renforcer leurs équipes.

Ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur les activités de la communauté en jeu, ainsi que sur la célébration du premier anniversaire de Marvel’s Avengers ! Joyeux anniversaire à tous et MERCI de nous suivre dans cette aventure depuis le début !

Du 2 au 16 septembre, nous récompensons les joueurs qui se connectent et terminent toutes les campagnes basées sur l'histoire (Rassemblement, Aux prises avec l'AIM, Futur imparfait et La guerre pour le Wakanda) en leur offrant une plaque d'identification de célébration. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà terminé toutes ces campagnes, la récompense vous est octroyée rétroactivement. Des objets gratuits seront également disponibles dans la boutique :

Semaine 1 : Une tenue d'Iron Man et un Pack Anniversaire (plaque d'identification Black Panther, catalyste de héros et extracteur de fragments) gratuits ;

Semaine 2 : Une tenue de Thor et un catalyste de héros.

Nous organiserons également trois activités communautaires en septembre ; la première sera le Rush de missions prioritaires, qui permet aux joueurs de terminer une mission prioritaire par jour au lieu d'une par semaine... ce qui veut dire plus de chances d'obtenir de l'équipement exotique !

Nous conclurons le mois avec une autre activité communautaire qui augmente considérablement la fréquence d'apparition du Synthoïde Transporteur, ainsi qu'une troisième activité qui offre des récompenses supplémentaires en terminant les missions de campagne (retour en arrière). Avec un évènement qui booste l'EXP, tous les héros vous sembleront extrêmement puissants d'ici la fin du mois de septembre. C'est le moment idéal pour booster rapidement vos héros secondaires ou atteindre le niveau maximum avec les nouveaux !

Enfin et surtout, de nouvelles tenues inspirées du MCU arrivent dans la boutique. L'enthousiasme de la communauté pour ces tenues nous fait très plaisir et nous sommes très émus d'apprendre que nous avons fait honneur à ces tenues emblématiques. La dernière d'entre elles est la tenue de Black Panther Marvel Studios de T'Challa, qui est, nous le savons, très attendue par de nombreux joueurs.

Le reste du planning contient des évènements en jeu, du nouveau contenu, des mises à jour système et, bien sûr, un certain héros sympathique qui arrivera sur les consoles PlayStation. Tout ceci pendant que nous continuons d'améliorer diverses fonctionnalités pour viser sans relâche la meilleure expérience de jeu, alors continuez de nous faire part de vos retours !

Commençons avec les fonctionnalités système. En prenant en compte les retours des joueurs, nous retravaillons sans cesse les ressources et l'amélioration d'équipements.

Refontes système

Équipements : Une meilleure amélioration de l'équipement, de l'équipement plus gratifiant, davantage d'équipements pour le contenu avancé... nous vous écoutons ! Avec l'augmentation du niveau de puissance à venir, nous voulons nous assurer que les joueurs pourront garder leur équipement durement obtenu pendant leur progression. Le nouveau système permettra aux joueurs d'améliorer les équipements épiques, légendaires et exotiques du niveau de puissance 100 jusqu'au nouveau niveau maximum ! En même temps que nous continuons de peaufiner l'équipement, nous nous penchons également sur l'ensemble d'équipement de héros, notamment sur son moyen d'obtention et sur comment rendre son utilisation plus claire. Nous donnerons plus de détails à ce sujet dans un futur article de blog.

: Une meilleure amélioration de l'équipement, de l'équipement plus gratifiant, davantage d'équipements pour le contenu avancé... nous vous écoutons ! Avec l'augmentation du niveau de puissance à venir, nous voulons nous assurer que les joueurs pourront garder leur équipement durement obtenu pendant leur progression. Le nouveau système permettra aux joueurs d'améliorer les équipements épiques, légendaires et exotiques du niveau de puissance 100 jusqu'au nouveau niveau maximum ! En même temps que nous continuons de peaufiner l'équipement, nous nous penchons également sur l'ensemble d'équipement de héros, notamment sur son moyen d'obtention et sur comment rendre son utilisation plus claire. Nous donnerons plus de détails à ce sujet dans un futur article de blog. Ressources : Nous tendons actuellement vers une approche plus fluide et ciblée des ressources. Dans ce nouveau système, chaque ressource aura un seul but précis afin de rendre le tout plus clair ; les unités de Polychoron, par exemple, ne serviront qu'à améliorer les artefacts majeurs, tandis que les modules d'amélioration seront réservés à l'amélioration d'équipement. Les fragments seront la seule exception ; ils resteront une ressource à plusieurs utilisations. Nous donnerons davantage de détails lorsque nous aurons finalisé nos plannings.

: Nous tendons actuellement vers une approche plus fluide et ciblée des ressources. Dans ce nouveau système, chaque ressource aura un seul but précis afin de rendre le tout plus clair ; les unités de Polychoron, par exemple, ne serviront qu'à améliorer les artefacts majeurs, tandis que les modules d'amélioration seront réservés à l'amélioration d'équipement. Les fragments seront la seule exception ; ils resteront une ressource à plusieurs utilisations. Nous donnerons davantage de détails lorsque nous aurons finalisé nos plannings. Objets cosmétiques à obtenir : Nous ajoutons des moyens d'obtenir des objets cosmétiques en jeu, y compris des objets qui étaient auparavant disponibles uniquement dans la boutique. Nous parlerons plus en détail de ces systèmes dans les mois à venir, lorsqu'ils seront ajoutés au jeu.

: Nous ajoutons des moyens d'obtenir des objets cosmétiques en jeu, y compris des objets qui étaient auparavant disponibles uniquement dans la boutique. Nous parlerons plus en détail de ces systèmes dans les mois à venir, lorsqu'ils seront ajoutés au jeu. Raid contre Klaw : Son discordant et augmentation du niveau de puissance maximum. Nous peaufinons également notre premier Raid, disponible en mode standard (niv. de puiss. 150-160) et Élite (niv. de puiss. 160-175) . Il conclura l'histoire de Klauw dans La guerre pour le Wakanda. Ce sera le contenu le plus exigeant jusqu'à présent, avec pour but de tester non seulement la maîtrise de chaque héros, mais aussi les équipes d'assaut de quatre joueurs ! Pour ce défi, la coopération et l'observation sont de mise. Dans le Raid contre Klaw, vous retrouverez des niveaux personnalisés, de nouvelles menaces qui requièrent des tactiques complexes et une plus grande variété d'ennemis liés au méchant auquel vous ferez face. De nouveaux ennemis, appelés Échos (constructions sonores créées par Klaw), ont été imaginés spécifiquement pour cette expérience. Avec le niveau de puissance qui passe à 175 et qui permet d'obtenir plus de récompenses, c'est un bon exemple de contenu rejouable et gratifiant qui correspond à notre vision du jeu pour l'avenir.

Nous peaufinons également notre premier Raid, disponible en . Il conclura l'histoire de Klauw dans La guerre pour le Wakanda. Ce sera le contenu le plus exigeant jusqu'à présent, avec pour but de tester non seulement la maîtrise de chaque héros, mais aussi les équipes d'assaut de quatre joueurs ! Pour ce défi, la coopération et l'observation sont de mise. Dans le Raid contre Klaw, vous retrouverez des niveaux personnalisés, de nouvelles menaces qui requièrent des tactiques complexes et une plus grande variété d'ennemis liés au méchant auquel vous ferez face. (constructions sonores créées par Klaw), ont été imaginés spécifiquement pour cette expérience. Avec le niveau de puissance qui passe à 175 et qui permet d'obtenir plus de récompenses, c'est un bon exemple de contenu rejouable et gratifiant qui correspond à notre vision du jeu pour l'avenir. Célébration de l'univers Marvel - L'une des choses que nous aimons le plus en travaillant sur Marvel’s Avengers, c'est l'opportunité de rendre hommage à de nouveaux contenus géniaux venant de tous les médias Marvel. Nous proposerons des évènements liés aux programmes Marvel de Disney + et davantage de tenues du MCU sortiront au fil de nos collaborations avec l'équipe créative de chaque production.

- L'une des choses que nous aimons le plus en travaillant sur Marvel’s Avengers, c'est l'opportunité de rendre hommage à de nouveaux contenus géniaux venant de tous les médias Marvel. Nous proposerons des évènements liés aux programmes Marvel de Disney + et davantage de tenues du MCU sortiront au fil de nos collaborations avec l'équipe créative de chaque production. Évènements - Entre les grosses mises à jour du jeu, nous ferons revenir des évènements à durée limitée afin de permettre aux nouveaux joueurs de les découvrir, et d'offrir l'opportunité à tous de gagner des récompenses exclusives et de l'équipement de plus haut niveau.Parmi ces évènements, vous retrouverez : Vibranium corrompu, Épreuve de la Pièce Rouge, L'anomalie tachyonique et Menace cosmique.

- Entre les grosses mises à jour du jeu, nous ferons revenir des évènements à durée limitée afin de permettre aux nouveaux joueurs de les découvrir, et d'offrir l'opportunité à tous de gagner des récompenses exclusives et de l'équipement de plus haut niveau.Parmi ces évènements, vous retrouverez : Vibranium corrompu, Épreuve de la Pièce Rouge, L'anomalie tachyonique et Menace cosmique. Spider-Man est dans la place - Pour finir, un nouveau héros jouable fera son arrivée en 2021 lors d'un évènement qui lui sera consacré : Spider-Man. Il sera disponible uniquement sur consoles PlayStation. Nous vous donnerons plus d'informations sur ce héros lorsque nous nous rapprocherons de sa sortie, et vous risquez de l'apercevoir çà et là.

- Pour finir, un nouveau héros jouable fera son arrivée en 2021 lors d'un évènement qui lui sera consacré : Spider-Man. Il sera disponible uniquement sur consoles PlayStation. Nous vous donnerons plus d'informations sur ce héros lorsque nous nous rapprocherons de sa sortie, et vous risquez de l'apercevoir çà et là. Et après... - Au-delà de ce dernier planning en date, nous avons beaucoup de choses prévues jusqu'à la fin de l'hiver au moins, notamment des changements attendus de longue date, des améliorations de la qualité de jeu, de nouveaux héros, de nouveaux méchants, et bien plus encore. Nous vous tiendrons également au courant des nouveautés sur le mode Patrouille et sur la Menace de niveau oméga : Labos de clonage dès que nous aurons des informations à vous communiquer.

MAIS SURTOUT, MERCI !

Merci d'avoir pris le temps de lire toutes ces informations ! Nous espérons que cela montre à quel point nous tenons à corriger les problèmes passés et à bâtir un futur plein d'opportunités. Il y a encore de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles batailles dans lesquelles combattre, et de nouvelles aventures à vivre avec les Avengers. Mais ça, ce sera dans la prochaine mise à jour...

Au nom de tous ceux qui travaillent sur Marvel’s Avengers et jouent au jeu, nous voulons vous remercier de jouer, de bâtir, d'aider, de défier, de croire, de vous rassembler. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours en ligne ; ils nous guident pour l'avenir du jeu, car nous sommes une équipe, et nous avons un rêve.

Merci,

- Scot Amos, responsable du studio Crystal Dynamics