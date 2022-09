Epic Games Store : Shadow of the Tomb Raider et Submerged: Hidden Depths gratuits cette semaine, un jeu pour les amateurs de vin offert ensuite

C'est la rentrée, et si certains ont peut-être moins de temps à accorder aux jeux vidéo que cet été, l'Epic Games Store a décidé de ne pas les encourager à s'éloigner des écrans. Il offre en effet cette semaine 2 jeux, à savoir l'incontournable Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et l'aventure maritime Submerged: Hidden Depths, ainsi qu'un Pack Armazillo gratuit pour Knockout City, pour fêter son arrivée sur l'EGS.

Les produits gratuits jusqu'au 8 septembre sont présentés ci-dessous.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. Cette édition contient le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables. Découvrez le passé de la plus célèbre des pilleuses de tombeaux dans cette édition ultime. Submerged: Hidden Depths Une ville engloutie, des pointes de gratte-ciels qui se tiennent obstinément au-dessus des vagues. Des villages désertés, à présent habités par des créatures énigmatiques. Et au fond de l'océan déferlant se tapit une présence tourmentée et en colère. Submerged: Hidden Depths est une aventure d'exploration sereine dénuée de combats à la troisième personne qui se déroule dans les ruines englouties d'un monde magnifique. Incarnez Miku, affligée d'un pouvoir mystérieux qu'elle veut utiliser pour le bien, et Taku, déterminé à ne pas laisser ce pouvoir les séparer. Knockout City - Pack Armazillo Pour une durée limitée, les joueurs qui se connecteront à Knockout City via le lanceur Epic recevront un pack Armazillo GRATUIT ! Cette offre exclusive est disponible du 01/09 au 08/09.

La semaine prochaine, nous aurons encore plusieurs cadeaux à récupérer avec le jeu de gestion de vigne Hundred Days - Winemaking Simulator et l'Epic Launch Bundle pour Realm Royale Reforged.