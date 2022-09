Epic Games Store : Spirit of the North et The Captain gratuits cette semaine, un jeu de survie avec des dinos et un RPG tactique offerts ensuite

Une fois encore, vous avez 2 jeux gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store, et ce jusqu'au jeudi 22 septembre. Ce sont comme prévu Spirit of the North et The Captain qui sont offerts, l'un proposant une aventure avec un renard en Islande, l'autre une escapade rétro dans l'espace.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Spirit of the North Spirit of the North est un jeu d'aventure en solo à la troisième personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l'Islande. L'histoire prend racine dans diverses parties du folklore nordique. Le jeu est unique en ce sens qu’il n’a délibérément aucun dialogue ou récit. Les joueurs doivent s'inspirer de leur environnement pour résoudre diverses énigmes et formuler des hypothèses sur la signification d'une ancienne civilisation perdue. Incarnez un renard roux ordinaire dont l'histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. En progressant sur les montagnes et sous un ciel rouge, vous apprendrez à connaître votre compagnon et les terres en ruines. The Captain Vous incarnez le capitaine Thomas Welmu, un scientifique de flotte spatiale perdu de l'autre côté de la galaxie. Des forces obscures sont en route vers la Terre pour détruire notre planète, et vous possédez la seule chose qui puisse les arrêter. Traversez rapidement la galaxie. Faites-vous de nouveaux amis en chemin... et des ennemis. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Qui laisserez-vous derrière ? Quelles civilisations allez-vous sauver (ou détruire) pendant votre voyage ? Toutes ces décisions vous reviennent. Après tout, vous êtes... le capitaine !

La semaine prochaine, Epic Games nous invitera à déverrouiller ARK: Survival Evolved (déjà offert en 2020) et Gloomhaven, le Tactical-RPG aux accents de dungeon crawler qui arrive sur l'EGS plusieurs mois après sa sortie sur Steam.