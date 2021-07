24H sur GAMERGEN.COM : Norman Reedus avec Robbie the Rabbit, un patch Shadow of the Tomb Raider et du neuf dans Pokémon GO

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 27 juillet 2021 ?

Norman Reedus a posté une vidéo intrigante où il se dandine avec Robbie the Rabbit, personnage de la franchise Silent Hill. À côté de cela, les possesseurs de l’édition PlayStation de Shadow of the Tomb Raider peuvent jouir d'un nouveau patch et nous nous sommes attardés sur les nouveautés du moment dans Pokémon GO.

Dans le reste de l'actualité, The Coalition a montré ce qu'il pouvait faire avec l'Unreal Engine 5, la version 3.2 de Monster Hunter Rise a été datée, une nouvelle bande-annonce de S.O.S. Fantômes : L’Héritage a été partagée, le modèle 128 Go de l'Oculus Quest 2 a été officialisé, pour la Sonic Team, l'annonce de Sonic Rangers était « un peu prématurée », et un compte à rebours mystérieux a fait son apparition dans Fortnite.

Pour finir, sachez que nos belles Nintendo 3D ont eu droit à une mise à jour.