Shadow of the Tomb Raider : une mise à jour 2.01 déployée sur PS4, la 4K à 60 fps désormais possible sur PS5

Même s'il s'agit du dernier épisode de la saga à ce jour, Shadow of the Tomb Raider date tout de même de septembre 2018. Crystal Dynamics et Square Enix ne l'ont pas oublié pour autant, et viennent de déployer une mise à jour 2.01 sur PlayStation 4, qui concerne la rétrocompatibilité sur next-gen.

Le changelog se compose d'une seule ligne :

Prise en charge de la 4K à haute fréquence d'images sur PlayStation 5 en mode haute résolution.

Et comme l'ont remarqué les joueurs, dont ceux de VG Tech qui l'ont capturé en vidéo, le patch fait exactement ce qu'il promet. Il est désormais possible de jouer à Shadow of the Tomb Raider simultanément en 4K et à 60 fps sur PS5 via le mode Haute Résolution, même si de rares baisses de fréquence d'images sont à signaler. Jusqu'à présent, le framerate était limité à 30 fps dans cette configuration. Via le mode Haute Fréquence d'Images, vous pouvez toujours afficher du 60 fps stable, mais seulement en 1080p, pour mémoire.

Chez Xbox, la mise à jour n'a à priori pas encore été déployée, mais les joueurs ont remarqué que Shadow of the Tomb Raider était désormais affublé d'un badge Optimisé pour Series X sur le Microsoft Store, laissant penser à des améliorations à venir. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition est disponible à partir de 23,90 € sur Amazon.fr.

