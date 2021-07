CINEMA : S.O.S. Fantômes : L'Héritage, un deuxième trailer emprunt de nostalgie pour le grand retour des Ghostbusters originels

Sony Pictures étant resté très frileux à l'idée de sortir ses productions autre part que sur grand écran, SOS Fantômes : L'Héritage a été repoussé à plusieurs reprises lors de la crise sanitaire pour pouvoir voir le jour sur grand écran. Tout n'est pas rentré dans l'ordre, mais alors que les cinémas sont ouverts dans de nombreux pays, la société de production nous remontre enfin le projet avec une deuxième bande-annonce, un an et demi après la première.

Bande-annonce VO

Nous y retrouvons encore une fois Callie (Carrie Coon), dont la vie va changer à son retour dans la ferme familiale de l'Oklahoma, alors que les esprits refont surface. Ses enfants Phoebe (Mckenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard) vont eux aussi être mêlés au désastre qui s'annonce, alors qu'ils mettent la main sur l'Ectomobile et un Piège à Fantômes. Comme le montre le trailer, pour les aider, ils pourront également compter sur leur professeur Mr. Grooberson (Paul Rudd) et des chasseurs de fantômes plus expérimentés : oui, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson sont au casting, et vont reformer l'équipe légendaire (sans le regretté Harold Ramis) dans ce nouveau film réalisé par Jason Reitman. Le trailer se termine d'ailleurs sur la courte apparition de l'un d'entre eux...

Bande-annonce VF

La date de sortie de SOS Fantômes : L'Héritage, ou Ghostbusters: Afterlife en version originale, c'est pour le 10 novembre en France, et le lendemain aux États-Unis. En attendant ce nouvel opus, vous pouvez trouver les trois précédents en Blu-ray dans un coffret à 19,99 € sur Amazon.fr.



