Pokémon GO : Journée Communauté, Raids, Pass de Raid à distance gratuit, évènements... le programme d'août 2021 détaillé

Le Pokémon GO Fest 2021, c'est terminé, mais Niantic récompense tout de même les joueurs avec des semaines Ultra Bonus dédiées à Dialga et Palkia, pourquoi pas en version chromatique, et une créature mystère. Elle devrait être au cœur du programme des évènements d'août 2021 de Pokémon GO, sinon assez classiques.

Nous retrouverons ainsi Éoko dans les Phases d'Étude, Évoli dans le cadre d'une Journée Communauté sur 2 jours, Méga-Dracaufeu X, Méga-Pharamp, Méga-Dardagnan et Méga-Roucarnage dans les Méga-Raids, et plus encore. Enfin, bonne nouvelle, un lot à achat unique comprenant notamment un Pass de Raid à Distance sera vendu chaque lundi pour 1 PokéPièce.



Dresseurs, Maintenant que le Festival Pokémon GO 2021 est derrière nous, il est temps de jeter un œil à tous les Ultra Bonus que vous avez gagnés et à tous les évènements amusants qui vous attendent en août ! Rencontres des Phases d'Étude d'août Du dimanche 1er août 2021 à 9h00 au mercredi 1er septembre 2021 à 9h00 (heure de Paris), il sera possible de rencontrer Éoko lors des Phases d'Étude. Le bonus de double PX pour les Phases d'Étude se poursuivra également tout au long de ce mois dans le cadre de la Saison des découvertes ! Lots d'une PokéPièce par semaine Chaque lundi en août, un lot à achat unique contenant un Pass de Raid à distance et d'autres objets sera mis en vente dans la Boutique. Pokémon en vedette dans les raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids cinq d'étoiles tout au long du mois d'août. Dialga apparaîtra dans les Raids cinq étoiles jusqu'au vendredi 6 août 2021 à 10h00, heure locale. Avec un peu de chance, vous croiserez sa forme Chromatique !

Palkia apparaîtra dans les Raids cinq étoiles à partir du vendredi 6 août 2021 à 10h00, heure locale. Avec un peu de chance, vous croiserez sa forme Chromatique ! Restez à l'écoute pour davantage de mises à jour sur les Pokémon qui apparaîtront dans les Raids cinq étoiles après le 20 août. De plus, les Pokémon méga-évolués suivants apparaîtront dans les Méga-Raids. Méga-Dracaufeu X apparaîtra dans les Méga-Raids jusqu'au vendredi 6 août 2021 à 10h00, heure locale.

Méga-Pharamp apparaîtra dans les Méga-Raids du vendredi 6 août 2021 à 10h00 au vendredi 20 août 2021 à 10h00, heure locale.

Méga-Dardagnan apparaîtra dans les Méga-Raids du vendredi 20 août 2021 à 10h00 au jeudi 26 août 2021 à 10h00, heure locale.

Méga-Roucarnage apparaîtra dans les Méga-Raids du jeudi 26 août 2021 à 10h00 au mercredi 1er septembre 2021 à 10h00, heure locale. Chaque mercredi en août, un évènement Heure de Raids aura lieu de 18h00 à 19h00, heure locale. Il sera possible de rencontrer les Pokémon suivants. Mercredi 4 août 2021 : Dialga

Mercredi 11 août 2021 : Palkia

Mercredi 18 août 2021 : Palkia

Mercredi 25 août 2021 : ??? De plus, un évènement Heure de Raids bonus aura lieu lundi 30 août 2021 de 18h00 à 19h00, heure locale. Heures du Pokémon vedette Au mois d'août, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00, heure locale, et mettra en lumière un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! Mardi 3 août 2021 : Magnéti sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 10 août 2021 : Sancoki Mer Orient sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 17 août 2021 : Sancoki Mer Occident sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 24 août 2021 : un Pokémon sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Mardi 31 août 2021 : un Pokémon sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon. Journée Communauté d'août Rejoignez-nous le samedi 14 août 2021 et le dimanche 15 août 2021 de 11h00 à 17h00, heure locale, pour un évènement Journée Communauté mettant à l'honneur Évoli, le Pokémon Évolutif ! Pour en savoir plus, consultez notre article de blog sur la Journée Communauté d'août. À l'occasion de la Journée Communauté d'Évoli, vous pourrez collectionner des autocollants inspirés d'Évoli et de ses évolutions tout au long du mois d'août ! Obtenez les autocollants d'Évoli en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux, ou en les achetant dans la Boutique. Les autocollants inspirés de ses évolutions, en revanche, ne seront disponibles qu'en Boutique. Évènements à venir Restez à l'écoute pour plus de détails sur les évènements à venir. Ultra Bonus – 1re partie : Temps : Dialga perturbe le cours du temps ! À partir du vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 et jusqu'au mardi 3 août 2021 à 20h00, heure locale, les Pokémon appartenant à des époques différentes apparaîtront plus fréquemment

