Pokémon GO : Dialga, Palkia et une surprise au programme de l'évènement Ultra Unlock

Le Pokémon GO Fest 2021 s'est déroulé le week-end dernier, avec un tas de créatures à attraper et de missions à accomplir pour la communauté. Les 24 défis mondiaux proposés par Niantic ont été complétés, alors il est déjà temps de récompenser l'ensemble des joueurs avec l'évènement Ultra Unlock, comme l'avaient fait les semaines Ultra Bonus la semaine passée.

La sauterie est séparée en 3 sessions, la première, Ultra Unlock 1re partie : Temps, durant de ce vendredi au 6 août. Elle mettra Dialga à l'honneur des Raids et introduira un Zarbi U chromatique et une Étude Chronométrée. Ultra Bonus : 2e partie : Espace se tiendra du 6 au 17 août et tournera autour de Palkia, Scarhino et Kangourex en version shiny, et aura aussi son Étude Chronométrée. Enfin, Ultra Unlock 3e partie clôturera l'évènement jusqu'au 31 août, mais son contenu est encore secret : Hoopa, aperçu lors du Pokémon GO Fest 2021, sera-t-il capturable ?



Bravo, vous avez terminé les 24 défis de l’arène du Défi global pendant le Pokémon GO Fest 2021 ! Comme c'est la tradition avec les évènements Pokémon GO Fest, nous sommes ravis de vous dévoiler plus de détails sur les évènements bonus Ultra Unlock de cette année.

Comme vous le savez, le Pokémon fabuleux Hoopa est apparu lors du Pokémon GO Fest 2021 l'autre jour. Hoopa semblait déterminé à semer la pagaille et invoquait toutes sortes de Pokémon légendaires dans les raids ! Et il n'est pas près de s'arrêter ! Il semble que les Pokémon légendaires Dialga et Palkia seront prochainement invoqués lors des raids ! Gardez un œil sur la distorsion du temps et de l'espace durant l'apparition de chacun de ces Pokémon légendaires. Hoopa n’est pas encore réapparu, mais nous restons sur nos gardes. Pour le moment, lisez la suite pour découvrir ce qui vous attend dans la 1re et la 2e partie de l'Ultra Unlock de cette année !

Ultra Bonus : 1re partie : Temps

Le flot du temps a été perturbé ! Dialga apparaîtra dans les Raids cinq étoiles, et des Pokémon appartenant à différentes époques apparaîtront plus souvent. Vous rencontrerez des Pokémon fossilisés comme Kranidos et Dinoclier. Peut-être verrez-vous un Kranidos chromatique ou Dinoclier chromatique !

Le Ultra Unlock 1re partie : Temps se déroulera du vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 au mardi 3 août 2021 à 20h00 (heure locale).

Détails

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids du vendredi 23 juillet 2021 à 10h00, au vendredi 6 août 2021 à 10h00 (heure locale).

Dialga apparaîtra dans les Raids cinq étoiles. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Dialga chromatique !

Magnéton, Ptéra, Porygon2 et Golemastoc apparaîtront dans les Raids trois étoiles.

Zarbi U, Kranidos, Dinoclier, Archéomire et Tic apparaîtront dans les Raids une étoile. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Zarbi U chromatique !

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage : Voltorbe, Porygon, Amonita, Kabuto, Balbuto, Kranidos, Dinoclier, etc. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Kranidos chromatique ou un Dinoclier chromatique !

Les Pokémon suivants vont éclore à partir d’Œufs de 7 km : Amonita, Kabuto, Ptéra, Lilia, Anorith, Kranidos, et Dinoclier.

Terminez l’Étude chronométrée pour avoir une chance de rencontrer certains Pokémon spécifiques à l’évènement ! Cette Étude chronométrée sera disponible du vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 au mardi 3 août 2021 à 20h00 (heure locale). Des Études de terrain à thème seront également disponibles aux PokéStops tout au long de l’évènement.

Ultra Bonus : 2e partie : Espace

Il semble que l’espace soit également déformé, provoquant l’apparition de Pokémon à des endroits inhabituels ! Attendez-vous à voir Palkia apparaître dans les Raids cinq étoiles, Aflamanoir et Fermite apparaîtront à l’état sauvage, et plus encore. Scarhino apparaîtra également pour la première fois dans le monde dans les Raids trois étoiles. Avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer un Scarhino chromatique !

Le Ultra Unlock 2e partie : Espace se déroulera du vendredi 6 août 2021 à 10h00 au mardi 17 août 2021 à 20h00 (heure locale).

Détails

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids du vendredi 6 août 2021 à 10h00, au vendredi 20 août 2021 à 10h00 (heure locale).

Dialga apparaîtra dans les Raids cinq étoiles. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Dialga chromatique !

Alakazam, Kangourex et Scarhino apparaîtront dans des raids trois étoiles. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Kangourex chromatique ou un Scarhino chromatique !

Zarbi U, Sancoki Mer Occident et Sancoki Mer Oriant, Lewsor et Psystigri apparaîtront dans les Raids une étoile. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Zarbi U chromatique !

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage : Mélofée, Munna, Bargantua à rayures rouges et Bargantua à rayures bleues, Lewsor, Aflamanoir, Fermite, et plus encore !

Les Pokémon suivants exclusifs à la région écloront à partir d’Œufs de 7 km : Sancoki Mer Occident et Sancoki Mer Orient, Bargantua à rayures rouges et Bargantua à rayures bleues, Aflamanoir et Fermite.

Terminez l’Étude chronométrée pour avoir une chance de rencontrer certains Pokémon spécifiques à l’évènement ! Cette Étude chronométrée sera disponible du vendredi 6 août 2021 à 10h00 au mardi 17 août 2021 à 20h00 (heure locale). Des Études de terrain à thème seront également disponibles aux PokéStops tout au long de l’évènement.

Ultra Unlock 3e partie : ??? se déroulera du vendredi 20 août 2021 à 10h00 au mardi 31 août 2021 à 20h00 (heure locale). Que se passera-t-il une fois les parties 1 et 2 terminées ? Ces évènements anormaux cesseront-ils ? Qu’est-ce qui nous attend durant cette 3e partie ? Restez à l’écoute !