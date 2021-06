Pokémon GO : 5e anniversaire, Journées Communauté et Keunotor, GO Fest 2021 et bien plus, les évènements de juillet 2021 détaillés

Oui, juin touche désormais à sa fin et nous allons donc accueillir le mois de juillet d'ici quelques heures, l'occasion de faire le point sur ce qui attend les joueurs de Pokémon GO dans les prochaines semaines, pour ne pas changer. Nous vous avions déjà parlé de l'obtention d'un Corayon chromatique et d'un Pikachu portant une chemise, ainsi que des nouveautés à venir au cours de l'été concernant les Combats de Raid et la fin de certains bonus, mais il n'y aura pas que ça.

Pour commencer, c'est le rendez-vous mensuel incontournable qui a récemment été daté et ne se fera pas désirer, puisqu'il aura lieu dès ce week-end, nous parlons bien évidemment de la Journée Communauté, dédiée cette fois au starter Gruikui de la 5G.

Date et heure Samedi 3 juillet 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale. Détails Gruikui apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Si vous avez de la chance, peut-être en rencontrerez-vous un Chromatique en chemin !

Faites évoluer Grotichon (l'évolution de Gruikui) pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après sa fin pour obtenir un Roitiflam qui connaît l'attaque Chargée Rafale Feu.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 50 Hyper Balls, cinq Encens, cinq Morceaux d'Étoile et une CT Attaque Chargée d’Élite.

Pour 1,00 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté Gruikui : Baies grillées.

Restez à l'affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale « Baies grillées » ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus Poussières Étoiles de capture x3.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Il n'y aura évidemment pas que ça au programme, Niantic ayant prévu nombre d'activités pour occuper sa communauté, dont un bon gros délire entourant Keunotor déjà en cours et qui a au passage sa propre journée officielle désormais calée au 1er juillet ! Les célébrations du 5e anniversaire du jeu, qui restent à détailler, et le Pokémon GO Fest 2021 feront eux office d'évènements majeurs dans les prochaines semaines.

Rencontres de la Phase d'Étude de juillet Du jeudi 1er juillet 2021, à 13h00 PDT, au dimanche 1er août 2021, à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous rencontrerez Furaiglon dans des rencontres de Phases d'Étude. Tout au long du mois de juillet, vous recevrez également un bonus supplémentaire comprenant un Passe de Raid à distance gratuit en terminant une Phase d'Étude. Le bonus de double PX pour les Phases d'Étude se poursuivra également tout au long de ce mois dans le cadre de la Saison des découvertes ! Keunotor ! Keunotor ! Keunotor tor tor. Keunotor... Keunotor ! Keunotor. Keunotor tor. Date et heure Jeudi 1er juillet 2021 de 10h00 à 20h00, heure locale. Détails Les fonctionnalités disponibles durant le Crescendo de Keunotor seront accessibles pendant la Journée Keunotor.

Le pourcentage d’apparition de Keunotor à l’état sauvage sera très élevé ! Il sera également le seul Pokémon que vous pourrez défier pendant les Combat de Raid à une, trois et même cinq étoiles ! Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Keunotor chromatique ! Les Mega Raid ne seront pas disponibles pendant cette période.

Un Keunotor attrapé pendant cette période connaîtra Surpuissance et vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pendant l’évènement pour lui enseigner Laser Glace, Ball'Ombre ou Tonnerre. Après l’évènement, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée d’élite pour lui enseigner Laser Glace, Ball'Ombre, Surpuissance ou Tonnerre.

Les sbires de la Team GO Rocket auront plus fréquemment un Keunotor obscur dans leur équipe. Ne restez pas plantés là et allez sauver ces pauvres Pokémons !

La Coupe Keunotor sera disponible toute la journée dans la GO Battle League ! Seules les équipes composées uniquement de Keunotor seront autorisées à participer. La Ligue Master, la Ligue Master Classique et la Coupe Elément seront toujours accessibles pendant cette période.

Terminez un scénario d’Étude spéciale gratuit et exclusif à l’évènement pour remporter des récompenses spéciales ! Les choix que vous ferez auront un impact sur le scénario de l’Étude spéciale et certaines parties de l’évènement ! C’est une grande première !

Terminez l'étude pour remporter un chapeau d'avatar Keunotor exclusif. Bonus PX de capture x4. Keunotor ! Keunotor... Keunotor... Keunotor... Tor... Let's... KEUNOTOR ! Pokémon en vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des Raids cinq étoiles tout au long du mois de juillet. Keunotor apparaîtra dans les Raids cinq étoiles le jeudi 1er juillet 2021, de 10h00 à 20h00 (heure locale). Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Keunotor Chromatique !

apparaîtra dans les Raids cinq étoiles le jeudi 1er juillet 2021, de 10h00 à 20h00 (heure locale). Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Keunotor Chromatique ! Deoxys , le Pokémon fabuleux, apparaîtra sous sa Forme Défense dans des Raids cinq étoiles du jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 (heure locale).

, le Pokémon fabuleux, apparaîtra sous sa Forme Défense dans des Raids cinq étoiles du jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 (heure locale). Le Pokémon Légendaire Mewtwo apparaîtra dans des Raids cinq étoiles du vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 au vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 (heure locale). Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Mewtwo Chromatique ! Différents Pokémon apparaîtront également dans les Raids cinq étoiles le deuxième jour du Pokémon GO Fest 2021, alors restez à l'affût ! Seul Mewtwo apparaîtra en tant que rencontre de la Ligue de Combat GO pour les Dresseurs et Dresseuses de rang 20 et plus, le deuxième jour du Pokémon GO Fest 2021.

apparaîtra dans des Raids cinq étoiles du vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 au vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 (heure locale). Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Mewtwo Chromatique ! Différents Pokémon apparaîtront également dans les Raids cinq étoiles le deuxième jour du Pokémon GO Fest 2021, alors restez à l'affût ! Seul Mewtwo apparaîtra en tant que rencontre de la Ligue de Combat GO pour les Dresseurs et Dresseuses de rang 20 et plus, le deuxième jour du Pokémon GO Fest 2021. Restez à l'écoute pour davantage de mises à jour sur les Pokémon qui apparaîtront dans les Raids cinq étoiles après le 23 juillet. De plus, les Pokémon Méga-Évolués suivants apparaîtront dans les Méga Raids. Méga-Démolosse apparaîtra dans des Méga-Raids du jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 (heure locale).

apparaîtra dans des Méga-Raids du jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 (heure locale). Méga-Ectoplasma apparaîtra dans des Méga-Raids du vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 au vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 (heure locale).

apparaîtra dans des Méga-Raids du vendredi 16 juillet 2021 à 10h00 au vendredi 23 juillet 2021 à 10h00 (heure locale). Méga-Dracaufeu X apparaîtra dans des Méga-Raids du vendredi 23 juillet 2021 à 10h00, au vendredi 6 août 2021 à 10h00 (heure locale). Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de juillet, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. Mercredi 7 juillet 2021 : Deoxys Forme Défense .

. Mercredi 14 juillet 2021 : Deoxys Forme Défense .

. Mercredi 21 juillet 2021 : Mewtwo .

. Mercredi 28 juillet 2021 : annonce à venir. Heures du Pokémon vedette En juillet, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 6 juillet 2021 : Bulbizarre sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 13 juillet 2021 : Salamèche sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 20 juillet 2021 : Carapuce sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon. Mardi 27 juillet 2021 : Natu sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon. Évènements à venir Restez à l'écoute pour plus de détails sur les évènements à venir. Célébration de l'anniversaire de Pokémon GO : du mardi 6 juillet 2021 à 10h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 20h00 (heure locale), Pokémon GO fêtera ses cinq ans ! Restez à l'écoute pour plus de détails début juillet.

: du mardi 6 juillet 2021 à 10h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 20h00 (heure locale), Pokémon GO fêtera ses cinq ans ! Restez à l'écoute pour plus de détails début juillet. Soirée Combat GO : le dimanche 11 juillet 2021, de 18h00 à 23h59 (heure locale), aura lieu la deuxième Soirée Combat GO de la saison ! Terminez jusqu'à 100 combats et recevez trois fois plus de Poussière Étoile pour avoir remporté des combats, terminé des séries de combats et avoir augmenté votre rang dans la Ligue de Combat GO. Veuillez noter que le bonus Poussière Étoile pendant la Soirée Combat GO ne se combinera pas avec le bonus Poussière Étoile x2 de la Ligue de Combat GO qui sera actif du lundi 28 juin 2021 au lundi 12 juillet 2021.

: le dimanche 11 juillet 2021, de 18h00 à 23h59 (heure locale), aura lieu la deuxième Soirée Combat GO de la saison ! Terminez jusqu'à 100 combats et recevez trois fois plus de Poussière Étoile pour avoir remporté des combats, terminé des séries de combats et avoir augmenté votre rang dans la Ligue de Combat GO. Veuillez noter que le bonus Poussière Étoile pendant la Soirée Combat GO ne se combinera pas avec le bonus Poussière Étoile x2 de la Ligue de Combat GO qui sera actif du lundi 28 juin 2021 au lundi 12 juillet 2021. Pokémon GO Fest 2021 : le plus grand évènement de l'année est presque là, mais vous avez encore le temps d'acheter vos billets ! Le Pokémon GO Fest 2021 aura lieu les 17 et 18 juillet et chaque jour offrira une expérience unique. Faites-nous confiance, c'est un évènement à ne pas manquer ! Si vous et vos amis Dresseurs travaillez dur ensemble pendant l'évènement, il y aura peut-être des choses plus excitantes encore à découvrir en juillet et au cours des mois suivants...

