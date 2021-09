Pokémon GO : la Journée Communauté d'octobre et la Fashion Week détaillées, le 5e anniversaire célébré par une vidéo commémorative

Nous sommes déjà à la mi-septembre et les évènements s'enchaînent dans Pokémon GO. Ainsi, la Fantasmagorie Psy a déjà eu lieu et nous nous dirigeons vers une semaine dédiée à la mode, déjà prévue au sein du planning de septembre, qui introduira Couafarel par la même occasion. Niantic a également dévoilé la créature de la Journée Communauté d'octobre, qui ne sera autre que Skelénox, et vient de diffuser une vidéo célébrant les 5 ans du jeu, à base de montages mettant en avant les joueurs.

Voici pour commencer les détails concernant la prochaine Journée Communauté, du classique :

Nous sommes ravis de vous annoncer que Skelénox, le Pokémon Requiem, sera la vedette de l'évènement Journée Communauté d'octobre ! Date et heure Samedi 9 octobre 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale. Détails Skelénox apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Si vous avez de la chance, peut-être en rencontrerez-vous un Chromatique en chemin !

Faites évoluer Téraclope (l'évolution de Skelénox) pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après sa fin pour obtenir un Noctunoir qui connaît l'attaque Chargée Ball’Ombre .

. Pour que vous puissiez plus facilement faire évoluer Téraclope en Noctunoir, vous pourrez gagner jusqu'à quatre Pierres Sinnoh en terminant l'Étude ponctuelle gratuite pendant la Journée Communauté Skelénox.

30 Hyper Balls seront disponibles gratuitement dans la boutique. N'oubliez pas de les récupérer pendant l'évènement !

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 50 Hyper Balls, quatre Encens, quatre Morceaux d'Étoile et une CT Attaque Chargée d’Élite.

Pour 1,00 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté d'octobre : Un crâne plein de surprises.

Restez à l'affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale Skélénox, aussi fun qu’un jukebox ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus Poussières Étoiles de capture x3.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Quant à la Semaine de la mode, elle introduira dans son sillage une nouvelle fonctionnalité servant à changer la forme de certains de nos compagnons, Couafarel étant le premier à en bénéficier.

Couafarel, le Pokémon Caniche, fait ses débuts dans Pokémon GO à l'occasion de notre évènement Fashion Week... avec bien d'autres de ses formes ! Ouvrez l'œil pour découvrir des Pokémon au style impeccable à l'état sauvage ou dans les Raids, ainsi que de nouveaux objets d'avatar dans la Boutique. Pour fêter l'évènement, la Boutique proposera une promo inédite sur une sélection d'objets d'avatar ! Date et heure Du mardi 21 septembre 2021 à 10 h au mardi 28 septembre 2021 à 20 h (heure locale) Détails Couafarel fait ses débuts dans Pokémon GO ! La disponibilité de ses formes variera selon les régions du monde. Voir plus bas pour savoir comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de changement de forme.

Forme Sauvage : disponible partout dans le monde

: disponible partout dans le monde

Coupe Madame : disponible partout dans le monde comme changement de forme

: disponible partout dans le monde comme changement de forme

Coupe Monsieur : disponible partout dans le monde comme changement de forme

: disponible partout dans le monde comme changement de forme

Coupe Demoiselle : disponible aux Amériques comme changement de forme

: disponible aux Amériques comme changement de forme

Coupe Diamant : disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique comme changement de forme

: disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique comme changement de forme

Coupe Étoile : disponible pour l’Asie-Pacifique comme changement de forme

: disponible pour l’Asie-Pacifique comme changement de forme

Coupe Reine : disponible en France comme changement de forme

: disponible en France comme changement de forme

Coupe Kabuki : disponible au Japon comme changement de forme

: disponible au Japon comme changement de forme

Coupe Pharaon : disponible en Égypte comme changement de forme

: disponible en Égypte comme changement de forme

Coupe Cœur : restés connectés !

: restés connectés ! Vous pourrez rencontrer des Pokémon comme Papilusion, Farfuret et Zébibron qui porteront pour la première fois un costume à la mode ! Les Pokémon costumés apparus lors de l'évènement Fashion Week de l'année dernière, comme Lippouti, Kirlia, Lixy et Cradopaud, seront également de retour !

La prochaine partie du scénario d'Étude spéciale de la Saison Chenapan, Chenapan incompris, sera débloquée. Aidez le Professeur Willow à étudier comment les Pokémon comme Couafarel (et bien d'autres qui vous surprendront) changent leur apparence !

Terminez des Études spéciales pour gagner une rencontre avec Meloetta et sa voix merveilleuse ! Si vous avez déjà accédé à l'Étude spéciale exclusive du Festival Pokémon GO 2021, vous obtiendrez des Bonbons Meloetta.

Des Dresseurs férus de mode aux Pokémon stylés et bien plus apparaîtront aux PokéStops au fil de l'évènement. Défiez ces Dresseurs pour remporter des récompenses !

Terminez l’Étude ponctuelle pour tenter de remporter des rencontres avec des Pokémon en accord avec le thème de l’évènement ! Vous pouvez également gagner l’objet d’avatar exclusif Perruque de Couafarel comme récompense finale. Pour les dresseuses et dresseurs qui ne termineront pas l’étude durant l’évènement, la Perruque de Couafarel sera également disponible à l’achat dans la Boutique après l’évènement, à partir du mercredi 29 septembre 2021 à 13 h, heure de Paris.

À partir du lundi 20 septembre 2021 à 22 h, heure de Paris, les objets d'avatar de la Fashion Week, comme les Bracelets Hoopa, seront disponibles dans la Boutique !

Certains objets d'avatar ne seront mis en vente que pendant une durée limitée ! Assurez-vous de visiter la Boutique et de composer votre prochaine tenue à un prix réduit ! Rencontres de Pokémon * En plus de Couafarel, des Pokémon costumés tels que Kirlia, Zébibron et Cradopaud apparaîtront à l'état sauvage. Avec un peu de chance, vous rencontrerez Papilusion costumé! * Les Pokémon costumés comme Farfuret et Lixy apparaîtront dans les Raids une étoile. * Les Pokémon costumés comme Papilusion et Kirlia apparaîtront dans les Raids trois étoiles. * Le Pokémon des Raids cinq étoiles et des Méga-Raids n'a pas changé depuis l'annonce précédente. * Les Pokémon suivants écloront d'Œufs de 7 km : Miaouss d'Alola, Miaouss de Galar, Lippouti en costume de mode et Lixy en costume de mode. * Avec un peu de chance, vous rencontrerez un Papilusion Chromatique, un Farfuret Chromatique, un Lippouti Chromatique, un Kirlia Chromatique, un Lixy Chromatique, un Cradopaud Chromatique ou un Zébibron Chromatique, tous avec des costumes à la mode ! Vous rencontrerez peut-être un Zébibron Chromatique sans costume après l'évènement Fashion Week, mais vous ne trouverez pas souvent Zébibron à l'état sauvage. Nouvelle fonctionnalité de changement de forme Les débuts de Couafarel dans Pokémon GO marquent également l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de changer la forme de certains Pokémon. Suivez ces étapes pour changer la Coupe de Couafarel ! Couafarel est d'abord dans sa Forme Sauvage.

Sélectionnez Couafarel dans votre stockage de Pokémon, puis touchez le bouton Changer de Forme pour ouvrir un menu listant les Coupes disponibles.

Sélectionnez votre Coupe préférée.

Pour changer la Coupe de votre Couafarel, vous devrez débourser 25 Bonbons Couafarel et 10 000 Poussière Étoile.

Un évènement en lien avec Pokémon, le film : Les secrets de la jungle est également prévu dans Pokémon GO comme nous l'avons récemment appris, toujours sans date ni détails pour le moment.

