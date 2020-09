Pokémon GO : le planning d'octobre dévoilé, avec Pikachu en mode casquette et un évènement pour Halloween

Demandez le programme ! Niantic vient de faire un point sur les évènements réguliers et ponctuels à venir en octobre prochain, même si nous ne sommes jamais à l'abri de surprises de dernière minute. Il y aura ainsi un Pokémon légendaire à l'honneur dans les Raids cinq étoiles chaque semaine, un Munja à récupérer via la Phase d'Étude, ou encore des Pikachu à casquette aux Heures du Pokémon vedette.

Sinon, un évènement spécial mode aura bien lieu pour fêter le partenariat avec Longchamp, et du contenu pour Halloween est prévu à la fin du mois.

Dresseuses, Dresseurs,

Halloween, un évènement sur le thème de la mode, et bien plus encore : continuez votre lecture pour découvrir ce qui vous attend dans Pokémon GO en octobre.

Rencontre de la Phase d'Étude d'octobre

Du jeudi 1er octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), au dimanche 1er novembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez rencontrer Munja, le Pokémon Exuvie, lors de la Phase d'Étude.

Un mois de Boss de Raid légendaires différents !

Préparez-vous à défier des Boss de Raid légendaires différents chaque semaine au cours du mois d'octobre !

Du vendredi 25 septembre 2020 à 13h00 au vendredi 2 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Électhor dans des raids cinq étoiles.

Du vendredi 2 octobre 2020 à 13h00 au vendredi 9 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Sulfura dans des raids cinq étoiles.

Du vendredi 9 octobre 2020 à 13h00 au vendredi 23 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Giratina Forme Originelle dans des raids cinq étoiles. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Restez à l'écoute pour en savoir plus sur un Boss de Raid spécial que vous pourrez défier pendant notre évènement d'Halloween !

Une Heure de Raids aura lieu chaque semaine en octobre, les mercredis à 18h00 heure locale, avec le Boss de Raid légendaire apparaissant dans les raids cinq étoiles de la semaine en question.

Heures du Pokémon vedette

Durant le mois d'octobre, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h00 heure locale, et chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial !

Mardi 6 octobre 2020 : Pikachu Casquette Monde sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 13 octobre 2020 : Pikachu Casquette Originale sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 20 octobre 2020 : Polichombr sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Mardi 27 octobre 2020 : Skelénox sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Étude ciblée d'octobre, avec Miaouss d'Alola à l'honneur !

Samedi 10 octobre 2020 de 8h00 à 22h00 heure locale, vous pourrez remplir des missions d'Étude de terrain exclusives, pour rencontrer les Miaouss de Kanto, d'Alola et de Galar ! Attendez-vous à une Étude ponctuelle exclusive, et rendez-vous dans la boutique pour obtenir une boîte contenant de l'Encens, des baies Nanana et des Œufs Chance !

Évènement sur le thème de la mode

N'oubliez pas : pour célébrer la collaboration entre Longchamp et Pokémon, un évènement sur le thème de la mode sera organisé du vendredi 2 octobre 2020 à 8h00 PDT (17h00 heure de Paris) au jeudi 8 octobre 2020 à 22h00 PDT (vendredi 9 octobre 2020 à 7h00 heure de Paris). Consultez ce message du blog pour plus de détails.

Autres évènements à venir

Le mois d'octobre vous réserve bien d'autres surprises ! Pour Halloween, attendez-vous à découvrir de nouveaux objets d'avatar, une coupe sur le thème d'Halloween pour la saison 4 de la Ligue de Combat GO et l'évènement annuel d'Halloween ! Nous organiserons également un évènement pour fêter l'anniversaire de Niantic et le changement de saison. Restez connectés pour plus d'informations !