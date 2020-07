Pokémon GO : salon d'équipe virtuel et planning du GO Fest, semaines d'Ultra Bonus à venir et teasing de Victini

Le Pokémon GO Fest 2020, c'est ce week-end, alors Niantic a ces derniers jours donné les derniers détails utiles au sujet de cet évènement qui aura lieu uniquement en ligne cette année, crise sanitaire oblige. Pour commencer, comme détaillé sur le blog, un salon d'équipe virtuel va être mis à disposition pour les Dresseurs.

Détendez-vous dans le Salon d'équipe virtuel

Le Salon d'équipe virtuel est un espace en ligne qui proposera une tonne de contenu exclusif Pokémon GO Fest et bien plus encore ! Semblable aux Salons d'équipe que l'on retrouve lors des évènements Pokémon GO Fest traditionnels, cet espace offrira aux Dresseurs du monde entier un endroit où faire une pause et se relaxer.