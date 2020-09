Pokémon : des sacs Longchamp aux couleurs de Pikachu à acheter en vrai ou dans Pokémon GO

Après celio* et Peach John, The Pokémon Company s'associe à une nouvelle marque de mode pour une initiative qui touchera autant le monde réel que le numérique. C'est en effet avec Longchamp, célèbre maroquinier français, que la série va collaborer le temps d'une collection capsule.

Toute une gamme de sacs sera ainsi revisitée aux couleurs de Pikachu, qui portera notamment la bombe de jockey emblématique de la maison sur certaines représentations. Entre autres, le mythique modèle Le Pliage sera décliné en quatre versions, et des sacs à dos et porte-monnaie sont prévus, à des prix encore inconnus.

« Notre sac Le Pliage est devenu un terrain de jeu qui permet d’exprimer toutes les facettes de Longchamp mais aussi d’aller vers des territoires inconnus. Nous n’avions encore jamais exploré l’univers du gaming et du divertissement. C’est un monde très inspirant, en particulier avec Pokémon et sa mascotte iconique, Pikachu. Nos deux univers, réels et virtuels, se rejoignent parfaitement dans cette collaboration », explique Sophie Delafontaine, directrice de la création chez Longchamp.

Pour les intéressés, la collection sera disponible dans les pop-up stores parisiens du 271 rue Saint-Honoré et au Printemps Haussmann, du 13 octobre au 17 novembre 2020, ou directement sur la boutique numérique de Longchamp. Le partenariat s'étendra jusque dans Pokémon GO, où un sac à dos Longchamp pourront être achetées via la boutique, et où un événement avec des créatures habillées façon Fashion Week se prépare.

Pour célébrer la collaboration entre Longchamp Paris et The Pokémon Company, les joueurs de Pokémon GO pourront également s'équiper d'un nouvel accessoire de sac à dos Longchamp. Pokémon GO célébrera cette collaboration avec un événement spécial dans le jeu pour tous les Dresseurs, prévu au début de la Fashion Week de Paris. Du vendredi 2 octobre à 17 heures, au vendredi 9 octobre 7 heures, certains Pokémon à la mode apparaîtront dans la nature, défiant les Dresseurs dans des raids et des éclosions d'oeufs. Certains Pokémon porteront leurs propres accessoires à la mode, tels que des nœuds papillon, des chapeaux et des casquettes. Les Dresseurs peuvent également s'attendre à des recherches exclusives sur le terrain pendant toute la durée de l'événement, et peuvent chasser des Pokémon rares avec style grâce au sac à dos Longchamp disponible dans la boutique. Les entraîneurs peuvent également faire correspondre leur avatar en se procurant l'une des quatre versions exclusives d'un sac Longchamp Le Pliage sur le thème de Pikachu, le classique Longchamp.

