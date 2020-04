Pokémon se met à la lingerie avec la collection Pokémon Girls

La licence Pokémon est une immense machine, articulée autour de jeux vidéo et d'un anime depuis 1996. Les ayant droits ne se sont cependant que rarement fait prier pour proposer des produits dérivés : jouets, vêtements, accessoires, éléments de décoration, et à peu près tout ce qui peut être imaginé a été fait autour des Pocket Monsters. Il y a même des produits haut de gamme, en témoigne l'onéreuse et attrayante collection de chemises Pokémon Shirts.

Il existe sûrement déjà une palanquée de sous-vêtements plus ou moins officiels autour de Pikachu et ses amis, mais The Pokémon Company vient de signer un partenariat pour développer une gamme de lingerie grand public, baptisée Pokémon Girls. En association avec Peach John, créateur nippon déjà à l'origine de collections Sailor Moon ou One Piece, il va en effet proposer des soutiens-gorges, culottes, chemises de nuit et pyjamas pour femme inspirés par les petits monstres et leur univers.

Les tarifs sont très accessibles, les ensembles ne dépassant à priori pas les 3 980 ¥ HT (environ 35 €). Si vous êtes intéressées, il va falloir ruser : la collection sera vendue exclusivement au Japon à compter du 7 mai sur le site officiel de Peach John, mais il n'est normalement pas accessible depuis l'Europe. Les joueuses de Pokémon devraient dans tous les cas apprécier la démarche.



