Pokémon Épée et Bouclier : la Pokémon Company s'excuse d'avoir montré un Pokémon impossible à capturer dans Ailes du Crépuscule

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les fans de Pokémon, cela veut dire beaucoup. Dans le dernier épisode de l'anime Ailes du crépuscule dédié à Donna, nous pouvons apercevoir un tas de Pokémon, dont Lamantine. Cette créature a particulièrement retenu l'attention des joueurs, et pour cause : elle n'est pas disponible dans Pokémon Épée et Bouclier.



La web-série étant directement liée à nos aventures à Galar, certains joueurs ont été surpris de cette apparition, et d'autres se sont sentis très vexés. Une grosse partie de la communauté s'était pour rappel plainte de l'absence d'une partie du Pokédex dans la huitième génération, et ce d'autant plus quand Game Freak a confirmé qu'une partie des absents serait intégrée avec le Pass d'Extension, payant. Alors voir l'une de ces créatures non disponibles passer une tête ne serait-ce que dans deux plans, cela a fortement déplu. Le mécontentement est remonté aux oreilles de la Pokémon Company, qui est allée jusqu'à s'excuser sur Twitter pour montrer patte blanche.

[Excuses] Dans la web-série Ailes du Crépuscule, des Pokémon non disponibles dans Pokémon Épée et Bouclier sont apparus. Nous nous excusons pour cette information trompeuse.

Et d'une pierre de plus à rajouter dans ce conflit ouvert qui oppose The Pokémon Company à ces joueurs pour cette huitième génération Avec un lore tel que celui de Pokémon, le Pokédex est peut-être devenu trop gros pour être manipulé sans outrer une partie des fans les plus intégristes.