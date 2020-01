Pokémon Épée et Bouclier : un Pass d'Extension avec deux nouvelles régions, des formes et des Pokémon inédits annoncés !

Le Pokémon Direct de cet après-midi aura été largement consacré à Pokémon Épée et Bouclier. La grande nouvelle, c'est que les jeux Switch vont accueillir deux DLC au travers d'un Pass d'Extension, en plus des Raids Dynamax régulièrement proposés en ligne.

Plutôt que de proposer une troisième version complémentaire comme pour les générations passées, les joueurs seront invités à payer pour des nouveautés, que ce soit des zones inédites, des Pokémon, des formes Dynamax et Gigantamax et bien plus encore. Tout cela pourra être débloqué en achetant L'île solitaire de l'Armure, prévue pour fin juin 2020, et Les Terres Enneigées de la Couronne, annoncée pour l'automne. Selon que vous possédiez la version Épée et Bouclier, les DLC donneront accès à des personnages et créatures différentes.

La première partie tournera autour de la thématique du « perfectionnement », en nous faisant visiter la région d'Isolarmure. Nous y découvrirons notamment le Dojo de Mustar, le mentor de Tarak, et affronterons Sophora dans Épée, une rivale de type Poison, et Saturnin dans Bouclier, un adversaire spécialiste des Pokémon Psy. Le scénario tournera autour d'un Pokémon Légendaire exclusif, Wushours, de type Combat, que nous confiera Mustar quand il nous jugera digne de l'avoir dans notre équipe. Il pourra évoluer en Shifours, qui possède deux styles de combat différents : Poing Final, de type Combat/Ténèbres, et Mille Poings, de type Combat/Eau, chacun associé à une forme Gigamax et une capacité inédite exclusive. Il ne pourra pas alterner entre les deux styles, alors nous devrons choisir la forme de notre Shifours au moment de son évolution.

L'extension sera également l'occasion de découvrir les formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus, les évolutions finales des starters, mais aussi celles de Florizarre et Tortank. Et nous y trouverons un Maître des Capacités pour apprendre des compétences exclusives, des Noigrumes pouvant être transformées en Pokéball, et l'accessoire Charme Exp. pour gagner de l'expérience encore plus rapidement. Attendez-vous aussi à des vêtements et apparences jamais vues auparavant pour personnaliser le héros, et des looks inédits pour la bicyclette.

La seconde sera dédiée à l'exploration, et nous fera visiter Couronneige, où nous croiserons un temple enneigé ou encore un arbre géant. Le contenu nous amènera à la tête d'une équipe de recherche chargée de fouiller des antres de la région, Le Pokémon légendaire local s'appelle Sylveroy, de type Psy/Plante, qui régnait jadis sur une large région de Galar. L'extension introduira surtout un nouveau mode coopératif lié aux antres, où nous chasserons des Pokémon des générations passées dans des formes Dynamax exclusives, mais aussi des créatures légendaires dans leur forme classique, et des monstres mythiques encore inconnus, qui semblent pour certains liés aux Régi ou aux oiseaux de Kanto.

Les deux zones principales des DLC seront ouvertes et « homogènes », comme les Terres Sauvages, et pourront être explorées en coopération et servir à lancer des Raids. Une fois l'aventure des deux extensions entièrement terminée, d'autres défis devraient être disponibles, mais Game Freak nous garde la surprise pour plus tard.

Dernier détail qui risque de décevoir les acheteurs du jeu original, qui se plaignaient de l'absence de nombreux monstres des générations passées dans le Pokédex. Plus de 200 Pokémon issus des jeux précédents pourront être enfin capturés et ajoutés au Pokédex de Galar via ces extensions. Il y aura certes des mises à jour du titre de base pour les échanger même à ceux qui n'achèteront pas les DLC, notamment via le service en cloud Pokémon Home qui sera lancé en février 2020, mais cela devrait faire réagir les joueurs.

En parlant de mise à jour, un patch 1.1.0 est disponible dès maintenant pour Pokémon Épée et Bouclier. Il nous permet de croiser Sophora ou Saturnin, et surtout de capturer dès maintenant un Ramoloss de Galar, Pokémon totalement inédit qui évoluera en Flagadoss de Galar avec un objet d'Isolarmure, et en Roigada de Galar avec un item de Couronneige. En plus, pour une période limitée, vous croiserez davantage les formes Gigamax de Monthracite, Lohklass, Pomdrapi et Dratatin. Quelques images et des informations officielles sur les Pokémon et les régions peuvent être retrouvées en pages suivantes.

Si vous achetez le Pass d'Extension à 29,99 € et non les deux DLC séparément, vous recevrez des tenues de Pikachu et d'Évoli exclusives, à débloquer dès maintenant. Vous l'aurez compris, plus que de simples bonus, ces extensions ajouteront de nouvelles dimensions à Pokémon Épée et Bouclier, ce qui devrait les rendre indispensables pour beaucoup de fans. Auriez-vous avoir préféré avoir une troisième version complémentaire à plein pot avec les mêmes nouveautés ?

