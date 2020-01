Pokémon Direct : un live annoncé pour ce 9 janvier, à suivre en notre compagnie

Alors que les joueurs attendent avec impatience la diffusion d'un Nintendo Direct en ce début d'année 2020 pour connaître les plans de Big N., c'est avec étonnement que la firme et The Pokémon Company viennent d'annoncer un Pokémon Direct ! Ce type diffusion est réservé à l'actualité de la licence et la dernière du genre remonte au 5 juin dernier, où les premières grosses révélations entourant Pokémon Épée et Bouclier avaient été effectuées.

Faites une croix dans vos agendas, c'est ce jeudi 9 janvier 2020 à 15h30 que nous aurons donc des nouvelles de la licence pendant 20 minutes, sans que nous en connaissions la teneur. Est-ce que les possibles jeux à venir en fin d'année seront déjà évoqués ? Rien n'est moins sûr, nous parions plutôt sur des informations concernant Pokémon Home, l'application utilisant le cloud et qui permettra de rassembler toutes nos créatures en un unique lieu et qui ne sera pas compatible avec le Pokémon Global Link, dont la fermeture est prévue pour le 24 février. Des nouvelles de Pokémon Épée et Bouclier sont également possible, tout comme de premiers détails sur la suite de Détective Pikachu et Pokémon Sleep.

Qu'espérez-vous découvrir lors de ce livestream ? Dans tous les cas, vous pourrez le suivre depuis cet article via la vidéo ci-dessous.

