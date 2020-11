Pokémon : Ailes du crépuscule, l'épisode promotionnel pour le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier est disponible

Après 7 épisodes diffusés au fil des mois durant la première partie de l'année, l'anime Pokémon : Ailes du crépuscule a récemment pris rendez-vous avec la communauté pour quelques minutes supplémentaires servant à promouvoir le contenu du Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, purement et simplement.

Cet épisode spécial emmène donc Tarak sur Isolarmure, avec évidemment tout un tas d'éléments repris des jeux, tels que le Wailord en fond, le Ramoloss de Galar, les Taupiqueur d'Alola, ainsi que les Tours de l'Eau et des Ténèbres. Les personnages ne sont pas en reste avec Saturnin et Sophora en plein entraînement, Apia en train de s'occuper du dojo et évidemment Mustar, bien ravi de revoir son disciple. Outre un rapide affrontement entre Dracaufeu et Shaofouine, la venue du maître sur l'île sert avant tout un autre propos, celui de remettre une invitation à Smash au Tournoi de Galar. Wushours fait lui une discrète apparition, juste pour la forme et de dos...

Après un agréable petit tour d'horizon des différents Champions locaux dans leur vie quotidienne, et du labo avec Sonya, Magnolia et Nabil, c'est Couronneige qui a le droit à léger coup de projecteur. Et puisqu'il n'y a pas énormément de monde dans cette zone gelée, ce sont Dhilan et sa petite Pivonia qui apparaissent le temps d'une scène alors qu'ils débarquent en train. Le trio d'oiseaux légendaires local vole de son côté la vedette à Sylveroy. Oui, c'est malheureusement tout ce que nous verrons de ce deuxième DLC, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à en montrer.

Enfin, c'est évidemment ce fameux tournoi en duo qui vient conclure l'épisode, un évènement bien festif où tout le monde semble bien s'amuser, même Ball Masqué. Sous le regard de Jean-Fleuret et Jean-Targe, les deux frangins insupportables du post-game, nous retrouvons donc Tarak faisant un discours d'introduction, une autre occasion de montrer ce que deviennent certains personnages comme Liv. Hélas, pas de combat, tout se termine alors qu'un mystérieux challenger rentre sur le terrain, sans doute l'avatar du joueur.

Bref, vous l'aurez compris, pour en voir plus, il faudra vous procurer le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, vendu à la Fnac séparément ou inclus sur la cartouche des nouveaux packs bientôt mis en vente.

