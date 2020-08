Pokémon GO : les joueurs encore sollicités pour choisir les vedettes des Journées Communauté de septembre et octobre

Après un mois de juillet sur les chapeaux de roue avec le Pokémon GO Fest, ce sont désormais les semaines d'Ultra Bonus qui se succèdent tranquillement dans Pokémon GO. La Journée Communauté d'août a elle déjà eu lieu le week-end dernier et mettait en scène Magicarpe. Eh bien, pour les prochaines, Niantic va à nouveau faire appel aux joueurs pour décider qui sera mis à l'honneur.

Comme annoncé sur les réseaux sociaux, nous aurons donc le choix entre Chenipan, Porygon, Tadmorv et Salamèche pour les Journées Communauté de septembre et octobre. Et... c'est tout pour le moment, plus de détails devant être donnés prochainement. Ce n'est pas la première que le studio procède ainsi, les représentants des évènements de juin et juillet ayant été choisis de la même manière encore récemment. Alors, vers quelles créatures votre choix va-t-il se porter ?

