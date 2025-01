Pokémon GO : attention, un gros changement arrive pour les joueurs Android !

Même si le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket cartonne depuis la fin d'année dernière, de nombreux joueurs sur mobiles n'ont toujours pas lâché Pokémon GO. Les fans attendent d'ailleurs avec impatience le Festival Pokémon GO qui aura lieu du 13 au 15 juin 2025 à Paris, mais en attendant, Niantic fait une annonce qui risque de déranger pas mal de joueurs.

Niantic annonce que Pokémon GO ne sera plus pris en charge sur les smartphones sous Android 32 bits. Les appareils dont la version du jeu vient du Samsung Galaxy Store cesseront d'être supportés dès mars prochain, puis ce sera le tour des versions téléchargées sur le Google Play Store qui ne seront plus supportées en juin 2025. Voici une liste (non exhaustive) des smartphones qui ne seront plus pris en charge :

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3 ;

Sony Xperia Z2, Z3 ;

Motorola Moto G (1re génération) ;

LG Fortune, Tribute ;

OnePlus One ;

HTC One (M8) ;

ZTE Overture 3 ;

Certains autres appareils sortis avant 2015.

Si votre smartphone est dans la liste, vous ne pourrez plus accéder à votre compte Pokémon GO depuis cet appareil après la fin du support. Il faudra donc se connecter à votre compte via un smartphone sous Android 64 bits ou iOS pour retrouver vos Pokémon, PokéPièces et objets. Il s'agit heureusement d'appareils plutôt anciens, mais si vous jouez encore à Pokémon GO sur l'un de ces modèles, il va falloir en changer. De nombreux smartphones récents sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et Fnac.