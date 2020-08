Marvel's Avengers : un gros patch day one de 18 Go prévu, voici ce qu'il contient

La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en édition classique, dès le 1er septembre pour les acheteurs des versions Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X. Le lancement du jeu en live service de Crystal Dynamics est donc imminent, et un dernier point avait besoin d'être fait avant mardi.

Déjà, que ce soit pour la partie solo ou en ligne, Marvel's Avengers ne sera pas accessible avant l'ouverture des serveurs, et il faudra au moins se connecter en ligne une fois pour démarrer la partie. Le jeu sera donc vraiment lancé à partir de 00h00 heure locale le 1er septembre sur PS4 et Xbox One, et à 18h00 heure française pour tout le monde sur PC et Stadia.

Il faudra aussi télécharger un patch day one, à pré-télécharger avant la sortie pour les versions numériques. Il pèsera 18 Go, tout de même, et comprendra tous les derniers ajustements quant au gameplay et à la technique, avec surtout de nombreux éléments corrigés suite aux bêtas des derniers jours qui ont rassemblé des millions de joueurs. Le contenu supplémentaire contiendra également les fichiers de localisation pour les 15 langues dans lesquelles sont traduites Marvel's Avengers.

Si vous ne voulez jouer qu'à la campagne, une fois la première connexion passée et cette mise à jour en place, vous pourrez tout à fait vous couper des réseaux pour vivre votre aventure comme bon vous semble. Pour ceux qui veulent profiter de l'expérience Avengers Initiative en ligne, vous pouvez créer un compte Square Enix Members si ce n'est pas encore fait, et recevrez d'ailleurs une bannière Thor spéciale si vous le faites.

Lire aussi : Marvel's Avengers : une troisième War Table annoncée pour début septembre, faisant le point sur le contenu post-lancement