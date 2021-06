Pokémon GO : bonus du confinement retirés, nouveaux avantages ciblés et Raids améliorés, les gros changements de l'été se précisent

Pokémon GO fêtera cet été ses 5 ans, et Niantic a prévu de les célébrer avec une actualisation de l'expérience pour la rendre à la fois accessible aux nouveaux et agréable pour les vétérans. Une météo dynamique plus poussée pour reproduire les conditions réelles et davantage d'options de classification dans le Pokédex ont déjà été promises. Mais d'autres changements vont débarquer ces prochaines semaines.

Déjà, à la fin du mois de juillet, des tests seront faits aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande autour de bonus supplémentaires. Les PokéStops débloqueront jusqu'à 3 Passes de Combat par jour, les Encens seront plus performants en bougeant, des Cadeaux seront systématiquement offerts à chaque PokéStop jusqu'à ce que votre inventaire soit plein, et tourner un nouveau PokéStop rapportera 10 fois plus d'expériences. L'essai durera jusqu'à la fin de la Saison de la Découverte le 1er septembre : certains bonus pourraient être conservés, et d'autres apparaître par la suite.

Des changements en lien avec la « fin » de la crise sanitaire vont aussi être opérés fin juillet. Les Encens reviendront à leur taux d'attraction standard, sauf quand vous bougez avec le bonus précédemment cité, le Copain Pokémon apportera moins de Cadeaux par jour et, tristesse, la distance pour interagir avec un PokéStop ou une Arène va être divisée par 2, pour revenir à son état précédent... Les Raids à Distance ne seront pour le moment pas touchés, mais Niantic réfléchit pour trouver un bon équilibre entre cette mécanique et les Raids classiques. Plusieurs bonus vont cependant rester, comme la durée de l'Encens de 60 minutes, la Ligue de Combat GO accessible sans bouger, la possibilité d'affronter un ami à distance avec un QR Code, la limite de 20 Cadeaux dans votre sac, le fait de pouvoir en offrir jusqu'à 30 par jour et non 20, et la Poussière d'Étoiles et l'expérience triplés à la première capture quotidienne.

Une autre mise à jour prévue pour cet été va elle renouveler les Combats de Raid, avec des graphismes plus dynamiques et des Accomplissements de Dresseurs demandant d'effectuer certaines actions pour obtenir des récompenses.

Depuis que nous avons mis en place les Combats de Raid à l'été 2017, des dizaines de millions de Dresseurs et Dresseuses à travers le monde ont pris part à des Raids ensemble pour vaincre et attraper de puissants Pokémon. En 2020, nous avons introduit les Passes de Raid à distance et la possibilité d'inviter des amis à faire un Raid avec vous de n'importe où dans le monde. Maintenant, pour célébrer les quatre ans des Combats de Raid et les cinq ans de Pokémon GO, nous sommes ravis d'annoncer les dernières mises à jour liées aux Raids. Mises à jour des Combats de Raid déployées cet été Les Combats de Raid verront les mises à jour suivantes. Accomplissements de Dresseurs : effectuez certaines actions durant un Raid et vous serez peut-être récompensés par la suite !

Mises à jour des graphismes et de l'expérience utilisateur : les Raids seront plus beaux que jamais.

Diverses mises à jour de la qualité de vie seront implémentées. Les accomplissements de Dresseurs sont conçus pour célébrer les Dresseuses/Dresseurs de tous niveaux après leur participation à un Raid. Par exemple, à la fin d'un Raid, celles et ceux ayant infligé le plus de dégâts ou utilisé un Pokémon méga-évolué seront présentés comme des acteurs clés du combat. Voici une liste de quelques exploits qui peuvent vous rapporter un Accomplissement de Dresseur après un Raid. Lancer l’attaque finale.

Infliger le plus de dégâts dans l'ensemble.

Être le participant ayant gardé un seul Pokémon dans le combat le plus longtemps.

Utiliser le plus grand Pokémon parmi tous les participants au combat.

Rejoindre le Raid le plus éloigné.

Utiliser un Pokémon méga-évolué durant le combat.

Changer les vêtements ou la pose de votre avatar.

Utiliser le plus d'Attaques Chargées de tous les participants. La première fois que vous remportez un Accomplissement de Dresseur, vous recevrez une médaille que vous pourrez faire passer du bronze à l'argent et enfin à l'or. Vous pourrez même télécharger votre carte d'Accomplissement de Dresseur avec votre avatar pour la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et plus encore. Des mises à jour graphiques et d'expérience utilisateur arrivent également dans les Raids et l'apparence des Combats de Raid sera retravaillée avant l'été. Le stade où se déroulent les Combats de Raid aura un tout nouveau style et il y aura également d'autres mises à jour visuelles. Dresseuses, Dresseurs, préparez-vous pour un été plein d'action ! Regigigas, auparavant disponible uniquement dans les Raids EX et en tant que rencontre de scénario d'Étude spéciale, sera disponible pour les rencontres dans les Raids cinq étoiles jusqu'au jeudi 1er juillet 2021 à 10h00, heure locale. Trouvez des amis et affrontez ce Pokémon légendaire ensemble ! Assurez-vous également de suivre nos réseaux sociaux pour suivre les parcours d'autres Dresseurs et Dresseuses participant aux Combats de Raid et soyez à l'affût d'autres annonces de Raid à venir.

Sinon, pour ceux qui ont prévu de participer au Pokémon GO Fest 2021, il vient d'être annoncé que tous les anciens légendaires déjà proposés seront de retour dans les Raids sur la journée du 18 juillet.

Nous avons reçu des rapports indiquant que tous les Pokémon Légendaies découverts jusqu'à présent dans Pokémon GO allaient faire leur apparition dans les Raids cinq étoiles lors du Pokémon GO Fest 2021 ! C'est étrange, non ? Ce genre de chose n'est jamais arrivé dans le monde de Pokémon GO... Nous sommes donc aussi étonnés que vous. Espérons que nous allons en savoir plus pendant l'évènement ! Il risque d'être difficile de combattre et attraper tous les Pokémon Légendaires dans le délai imparti. Planifiez vos actions en conséquence ! Date et heure Dimanche 18 juillet 2021, de 10h00 à 18h00, heure locale Les Pokémon Légendaires apparaîtront dans les Raids cinq étoiles du monde entier ! Chaque Pokémon apparaîtra pendant l'une des quatre heures à thème, qui suivront une rotation tout au long de l'évènement.

Pendant l'heure du vent, de 10h00 à 11h00 et de 14h00 à 15h00 heure locale, Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Giratina forme Alternative, Cresselia, Viridium, et Boréas forme Totémique apparaîtront dans les Raids cinq étoiles.

Pendant l'heure de la lave, de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00 heure locale, Sulfura, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, Terrakium, Démétéros forme Totémique et Yveltal apparaîtront dans les Raids cinq étoiles.

Pendant l'heure du gel, de 12h00 à 13h00 et de 16h00 à 17h00 heure locale, Artikodin, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia et Kyurem apparaîtront dans les Raids cinq étoiles. En outre, Créhelf, Créfollet et Créfadet apparaîtront dans les Raids cinq étoiles dans les régions où ils apparaissent habituellement !

Pendant l'heure du tonnerre, de 13h00 à 14h00 et de 17h00 à 18h00 heure locale, Électhor, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, Fulguris forme Totémique, Cobaltium, Zekrom et Xerneas apparaîtront dans les Raids cinq étoiles.

Le Pokémon Mythique n'apparaîtra pas dans les raids cinq étoiles. Bien que tous les Dresseurs puissent participer à ces raids, qu'ils aient ou non acheté un billet pour le Pokémon GO Fest 2021, les détenteurs de billets profiteront des avantages suivants. Gagnez 10 000 PX supplémentaires en gagnant un Combat de Raid.

Faites tourner les PhotoDisques des Arènes pour gagner jusqu'à 10 passes de Raid. Ils pourront être utilisés pour les raids en personne.

Terminez l'Étude ponctuelle pour gagner jusqu'à huit passes de Raid à distance. Ils pourront être utilisés pour rejoindre un raid à distance.

Procurez-vous un lot exclusif à l'évènement, contenant trois passes de Raid à distance ! Le lot sera disponible dans la boutique le dimanche 18 juillet 2021, de 10h00 à 18h00, heure locale.

Et juste après, le 22 juillet, un Corayon chromatique et un Pikachu spécial habillé d’une chemise Kariyushi d’Okinawa apparaîtront dans le jeu !

The Pokémon Company a lancé Pokémon Aventures Aériennes, une initiative née au Japon pour créer de beaux souvenirs de voyage. Pour fêter ça, à Okinawa, au Japon, un Pikachu spécial habillé d’une chemise Kariyushi d’Okinawa apparaîtra dans Pokémon GO à partir du 22 juillet. Ce Pikachu apparaîtra pendant plus d’un an, alors si vous avez l’occasion de visiter Okinawa, partez à sa recherche ! Comme avec ce Pikachu habillé d’une chemise Kariyushi, nous souhaitons introduire davantage de Pokémon en tenues uniquement disponibles dans certaines régions du monde, alors ne manquez pas les nouvelles qui seront partagées ultérieurement. Le 22 juillet, Corayon chromatique apparaîtra aussi pour la première fois dans Pokémon GO ! Corayon pourra être rencontré dans certaines régions uniquement. Vous pourriez même trouver un Corayon chromatique ! Cette apparition n’est pas limitée dans le temps ; si vous avez l’occasion de visiter une région où Corayon apparaît dans la nature, sortez vite chercher sa version chromatique ! L’initiative Pokémon Aventures Aériennes a été lancée pour créer de beaux souvenirs de voyage. Nous espérons que Pokémon Aventures Aériennes aidera les voyageurs à profiter de leurs voyages.

