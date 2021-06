Pokémon GO : 2 nouvelles fonctionnalités pour cet été, Regigigas de retour dans les Raids et un évènement Keunotor absurde en approche

Niantic avait fait le point sur les évènements et bonus à récupérer en juin 2021, mais il avait gardé quelques surprises sous le coude. Déjà, dès ce jeudi, un évènement spécial sur le thème du solstice d'été mettra à l'honneur Séléroc, Solaroc et d'autres créatures, dans certains hémisphères ou dans le monde entier. Et nous aurons surtout l'occasion de capturer Regigigas, apparu dans le jeu fin 2019, pour la première fois en version chromatique pour les plus chanceux.

Voici les détails de l'évènement.

Date et heure Du jeudi 17 juin 2021, à 10h00, au dimanche 20 juin 2021, à 20h00 (heure locale). Détails Regigigas arrive dans les Raids cinq étoiles ! Du jeudi 17 juin 2021 à 10h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 10h heure locale, vous pourrez rencontrer Regigigas dans les Raids cinq étoiles. Avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer un Regigigas Chromatique ! Des Études de terrain liées aux Raids seront également disponibles sur les PokéStops, en exclusivité durant cette période.

Les Dresseurs du monde entier pourront rencontrer Séléroc, Solaroc, Obalie et bien d'autres à l'état sauvage. Avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer Ronflex !

Les Dresseurs de l'hémisphère nord pourront rencontrer les Pokémon suivants à l'état sauvage : Yanma, Ouisticram, Vivaldaim Forme Été, et bien d'autres. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Yanma Chromatique !

Les Dresseurs de l'hémisphère sud pourront rencontrer les Pokémon suivants à l'état sauvage : Stalgami, Blizzi, Vivaldaim Forme Hiver, et bien d'autres. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Stalgamin Chromatique !

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids dans l'hémisphère nord : Ossatueur d'Alola, Yanma, Chlorobule, et bien d'autres.

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids dans l'hémisphère sud : Lokhlass, Cochignon, Stalgamin, et bien d'autres.

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids dans le monde entier : Séléroc, Solaroc, Tic, et bien d'autres.

Réalisez les missions de l'Étude de terrain de l'évènement pour gagner des récompenses telles que des rencontres avec Yanma dans l'hémisphère nord, avec Stalgamin dans l'hémisphère sud, et même des Baies Nanana argentées si vous êtes chanceux !

Prenez quelques photos pour obtenir une surprise ! Bonus Séléroc et Solaroc apparaîtront à l'état sauvage dans le monde entier pendant l'évènement. Une fois l'évènement terminé, Séléroc apparaîtra uniquement dans l'hémisphère est et Solaroc uniquement dans l'hémisphère ouest.

Votre copain aura à cœur de vous aider dans vos aventures ! Au cours de l'évènement, il vous offrira plus souvent des objets et des PokéBalls.

La distance à parcourir pour gagner des cœurs avec votre copain sera divisée par deux.

Ensuite, à partir du 25 juin, Niantic va s'amuser avec la sauterie Crescendo de Keunotor. La créature commune de la quatrième génération va apparaître un peu partout dans Pokémon GO, pourquoi pas en shiny, et parfois même avec des attaques spéciales inattendues.

Date et heure Du vendredi 25 juin 2021 à 10h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 heure locale. Détails Keunotor apparaîtra plus souvent à l'état sauvage, dans les Raids et dans les rencontres après avoir terminé l'Étude de terrain exclusive de l'évènement ! Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Keunotor Chromatique ! Nos recherches préliminaires suggèrent que le taux d'apparition de Keunotor dans la nature augmentera au cours de l'évènement.

Certains jours de l'évènement, vous rencontrerez des Keunotor qui connaîtront des attaques qu'ils ne peuvent normalement pas apprendre. Le jeudi 1er juillet 2021, de 10h à 20h heure locale, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour apprendre n'importe laquelle de ces attaques. Après l'évènement, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée d'élite pour faire de même. Pendant toutes les périodes répertoriées ci-dessous, vous pourrez rencontrer des Keunotor avec les attaques suivantes.

Ball'Ombre : du vendredi 25 juin 2021 à 10h au samedi 26 juin 2021 à 23h59 heure locale

Tonnerre : du dimanche 27 juin 2021 à minuit au lundi 28 juin 2021 à 23h59 heure locale

Laser Glace : du mardi 29 juin 2021 à minuit au mercredi 30 juin 2021 à 23h59 heure locale

Faites évoluer Keunotor pendant l'évènement pour obtenir un Castorno qui connaît l'attaque Ultralaser.

La Team GO Rocket prévoit de profiter de l'évènement Crescendo de Keunotor. Elle a transformé davantage de Keunotor en Pokémon Obscurs. Sortez et attrapez ces Keunotor !

Vous pourrez recevoir des stickers Keunotor en faisant tourner des PokéStops et en ouvrant des cadeaux. Bonus Certains jours de la semaine, des bonus différents seront disponibles ! PX de capture x2 : du vendredi 25 juin 2021 à 10h au samedi 26 juin 2021 à 23h59 heure locale.

PX de capture x3 : du dimanche 27 juin 2021 à minuit au samedi 28 juin 2021 à 23h59 heure locale.

PX de capture x4 : du mardi 29 juin 2021 à minuit au mercredi 30 juin 2021 à 23h59 heure locale. Surveillez ce qui vous attend dans l'évènement Keunotor le lundi 28 juin 2021 ! Que vous soyez prêt ou non, Keunotor arrive. C'est un fait, vous devez vous y préparer. C'est parti !

Enfin, les développeurs préparent la suite pour cet été, où nous célébrerons les 5 ans de l'expérience. 2 nouvelles fonctionnalités intéressantes devraient être ajoutées au cours de la saison, à savoir une météo dynamique plus poussée pour reproduire les conditions réelles, et davantage d'options de classification dans le Pokédex. Et pour ceux qui suivent l'actualité sur le site officiel, vous aurez remarqué qu'il fait peau neuve dès aujourd'hui.

Dresseuses, Dresseurs, Vous avez remarqué des changements sur notre page d'accueil ? Elle a été complètement repensée ! De plus, certains Dresseurs du monde entier pourront tester les fonctionnalités suivantes. Celles-ci seront déployées pour tous les Dresseurs plus tard cet été. Système de ciel en temps réel qui imite la lumière du ciel d'un joueur en fonction de sa position géographique

Classifications supplémentaires dans le Pokédex pour garder une trace des variantes et attributs des Pokémon Nous vous informerons sur nos réseaux sociaux des célébrations à venir pour fêter nos cinq ans. Restez à l'écoute !

