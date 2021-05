Pokémon GO : Journée Communauté, Raids et Saison 8 de la Ligue de Combat GO, les évènements de juin 2021 détaillés, le Pokémon GO Fest 2021 aussi

Les joueurs de Pokémon GO jouissent actuellement de l'évènement Légendes illuminées Y avec Yveltal, Nymphali et Pandespiègle. Mais nous ne savions pas ce qui se passerait après cela. Le programme de juin 2021 vient nous éclairer, en nous apprenant que Ramoloss de Galar, Flagadoss de Galar et Méga-Flagadoss feront leur apparition au début du mois. Il y aura ensuite un évènement autour du solstice d'été, puis une célébration spéciale autour d'une mystérieuse créature...

Du côté des Raids, Regice, Regirock et Registeel vont encore revenir, mais la deuxième moitié de juin nous permettra de capturer un monstre encore non précisé : déjà l'heure de retrouver Zygarde ? Sinon, Électhor Obscur peut être récupéré en battant Giovanni, Coquiperl est à l'honneur dans les Phases d'Études, qui deviennent le seul moyen de récupérer gratuitement des Pass de Raid à distance gratuits (adieu les cadeaux hebdomadaires), et Griknot apportera enfin de l'intérêt aux Journées Communautés le dimanche 6 juin.

Dresseuses, Dresseurs, Nous espérons que vous êtes prêts pour un mois de rencontres Pokémon et de bonus incroyables ! Sauvez Électhor Obscur des griffes de Giovanni Giovanni aura Électhor Obscur sous son emprise du mardi 1er juin 2021, à minuit, au jeudi 17 juin 2021, à minuit (heure locale). Si ce n'est pas déjà fait, terminez l'Étude spéciale de la Team GO Rocket « À se brûler les ailes... » pour gagner un Super Radar Rocket. Il vous aidera à retrouver le boss de la Team GO Rocket et à sauver Électhor Obscur ! Nous avons entendu dire que Giovanni aura sous son emprise un Pokémon Obscur différent à partir du jeudi 17 juin 2021. Dresseurs, restez connectés pour en savoir plus ces prochaines semaines ! Pour plus d'informations, veuillez consulter cet article du centre d'aide. Rencontres de Phases d'Étude de juin Du mardi 1er juin 2021, à 13h00 PDT, au jeudi 1er juillet 2021, à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous rencontrerez Coquiperl dans des rencontres de Phases d'Étude. Tout au long de ce mois-ci, vous recevrez également des bonus supplémentaires comprenant un Passe de Raid à distance gratuit et deux fois plus de PX en terminant une Phase d'Étude. Le double de PX pour les Phases d'Étude se poursuivra tout au long de la saison à venir. Vous en saurez plus lors de l'annonce de la prochaine saison ! Pokémon en vedette dans les raids Les Pokémon Légendaires suivants apparaîtront dans des raids cinq étoiles tout au long du mois de juin. Regirock, Regice et Registeel apparaîtront dans des raids cinq étoiles du mardi 1er juin 2021, à 10h00, au jeudi 17 juin 2021, à 10h00 (heure locale).

Du jeudi 17 juin 2021, à 10h00, au mercredi 30 juin 2021, à 10h00 (heure locale), un Pokémon Légendaire surprise apparaîtra dans des raids ! De plus, les Pokémon Méga-Évolués suivants apparaîtront dans les Méga Raids. Méga-Lockpin apparaîtra dans des Méga-Raids du mardi 1er juin 2021, à 10h00, au mardi 8 juin 2021, à 10h00 (heure locale).

Méga-Flagadoss fera ses débuts dans Pokémon GO dans des Méga-Raids du mardi 8 juin 2021, à 10h00, au jeudi 17 juin 2021, à 10h00 (heure locale).

Méga-Léviator apparaîtra dans des Méga-Raids du jeudi 17 juin 2021, à 10h00, au vendredi 2 juillet 2021, à 10h00 (heure locale).

À partir du 1er juin 2021, un seul Pokémon à la fois apparaîtra dans des Méga-Raids. Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de juin, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. Mercredi 2 juin 2021 : Regirock

Mercredi 9 juin 2021 : Registeel

Mercredi 16 juin 2021 : Regice

Mercredi 23 juin 2021 : À annoncer

Mercredi 30 juin 2021 : À annoncer Heures du Pokémon vedette En juin, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 1er juin 2021 : Crabicoque sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 8 juin 2021 : Abra sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 15 juin 2021 : Ramoloss sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Mardi 22 juin 2021 : Marcacrin sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Mardi 29 juin 2021 : Capumain sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Journée Communauté de juin Rejoignez-nous le dimanche 6 juin 2021, de 10h00 à 17h00 (heure locale) pour une Journée Communauté mettant à l'honneur Griknot, le Pokémon Terrequin ! Enfin, Griknot, le Pokémon Terrequin, sera mis en vedette lors d'une Journée Communauté en juin ! Date et heure Dimanche 6 juin 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale Détails Griknot apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Si vous avez de la chance, peut-être en rencontrerez-vous un Chromatique en chemin !

Faites évoluer Carmache (l'évolution de Griknot) pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après sa fin pour obtenir un Carchacrok qui connaît l'attaque Telluriforce.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 50 Hyper Balls, cinq Encens, cinq Œufs Chance et une CT Attaque Chargée d’Élite.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté Griknot : Rien qu'un petit croc.

Restez à l'affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale « Rien qu'un petit croc » ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus PX de capture x3

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures Évènements à venir Restez à l'écoute pour plus de détails sur les évènements à venir. Une très lente découverte : Du mardi 8 juin 2021, à 10h00, au dimanche 13 juin 2021, à 20h00 (heure locale), Ramoloss de Galar, Flagadoss de Galar et Méga-Flagadoss feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Cet évènement sera sur le thème des Pokémon fainéants et actifs et comprendra un Défi de collection avec Ramoloss et d'autres !

Solstice : Notre évènement sur le thème du solstice est de retour, du jeudi 17 juin 2021, à 10h00, au dimanche 20 juin 2021, à 20h00 (heure locale) ! Les Dresseurs dans l'hémisphère nord rencontreront des Pokémon associés à l'été, tandis que les Dresseurs dans l'hémisphère sud rencontreront des Pokémon associés à l'hiver. Vous en saurez plus le 16 juin 2021 !

??? : Les Dresseurs pourront plonger dans l'inconnu grâce à un évènement inattendu du vendredi 25 juin 2021, à 10h00, au jeudi 1er juillet 2021, à 20h00 (heure locale) ! Gardez l'œil ouvert pour en savoir plus sur les évènements supplémentaires qui auront lieu pendant les week-ends du mois de juin, et préparez-vous pour la nouvelle saison qui démarrera elle aussi en juin !

À part ça, la Saison 8 de la Ligue de Combat GO débute ce 31 mai à 22h00 : vous pouvez retrouver tous les détails à son sujet en page suivante. Et en parallèle, le Pokémon GO Fest 2021 a été précisé, lui qui tournera autour de la thématique de la musique, avec des informations sur le prix des billets, les créatures à capturer, les bonus à récolter et bien plus : rendez-vous en page 3 pour tout découvrir.

