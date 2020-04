Pokémon GO : Passe de Raid à distance et Recherche de Terrain bonus, les nouveautés pour le confinement se précisent

Niantic a déjà mis en place plein de mesures pour faciliter la vie des joueurs de Pokémon GO pendant le confinement. Il veut désormais aller plus loin en ajoutant des fonctionnalités de Raids à la maison et une amélioration du compteur kilométrique.

C'est ce premier point qui est détaillé aujourd'hui, lui qui passera par un objet appelé Passe de Raid à distance. Concrètement, cet élément nous permettra d'accéder à n'importe quel Raid visible sur notre mappemonde, sans autre condition d'accès que de pouvoir cliquer dessus. Son utilisation sera limitée à un seul Raid, et les combats se feront avec un total de moins de joueurs que les 20 maximums normalement autorisés, même si le nombre exact n'a pas été explicité.

Les Passes de Raid à distance seront vendus pour 100 Poké Pièces chacun très prochainement, mais Niantic prévoit de proposer un pack à 1 Poké Pièce avec plusieurs objets du genre pour nous faire découvrir la fonctionnalité. Pour les joueurs de Harry Potter: Wizards Unite, un équivalent sera également disponible. Les changements ne s'arrêteront pas là pour le confinement : une Recherche de Terrain bonus sera disponible chaque jour, sans nécessité d'activer un PokéStop, et notre Copain Pokémon pourra de temps à autre nous ramener des cadeaux. D'autres nouveautés plus générales sont enfin prévues : utiliser plusieurs Morceaux d'Étoile, Encens ou Oeuf Chance accumulera leurs effets sur la durée, plusieurs Bonbons et Poussières Étoile pourront être dépensés d'un coup pour améliorer une créature, une notification apparaîtra sur l'icône de la Boutique pour indiquer l'ajout de nouvelles offres, et les combats seront modifiés avec une barre de vie unifiée, le type des Pokémon affichés et un nouveau texte indiquant l'efficacité des attaques.

La date de la mise à jour apportant ces fonctionnalités n'a pas été communiquée pour le moment.