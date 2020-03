Pokémon GO : Raids à la maison et amélioration du compteur kilométrique, le jeu à domicile arrive pendant le confinement !

Niantic a déjà fait des efforts pour permettre aux adeptes de Pokémon GO de pouvoir continuer à s'amuser en ces temps de confinement. Il a d'abord augmenté le taux d'apparition dans les zones neutres, réduit le nombre de kilomètres nécessaires pour faire éclore les Œufs et proposé des Encens plus puissants à 1 pièce, puis rendu la Ligue de Combat GO jouable en illimité. Mais le jeu mobile basé sur la géolocalisation a perdu ses saveurs premières, à savoir l'exercice physique, l'exploration et la collaboration entre Dresseurs.

Les développeurs ont pris le temps de réfléchir à ce qu'ils pouvaient changer, alors que le confinement pourrait durer, et la distanciation sociale encore plus. C'est pourquoi plusieurs modifications vont être apportées à Pokémon GO pour qu'il devienne encore plus jouable à la maison. Déjà, le Suivi d'Exploration : Marche à Pied va être amélioré pour prendre en compte des déplacements moins importants, de la marche sur une petite distance à la montée des escaliers. Ainsi, la fonction Adventure Sync fera augmenter notre compteur kilométrique même lorsque nous restons chez nous.

Mieux encore : les détails n'ont pas été donnés, mais il sera possible de faire des Raids à domicile ! Là où nous devions nous retrouver à un point physique précis avec nos amis pour affronter et capturer des Pokémon rares, il devrait être possible de faire tout cela en ligne à présent. Le concept d'exploration devrait lui être reproduit avec un partage de souvenirs de nos endroits préférés, mais la fonctionnalité doit elle aussi être précisée. Enfin, pour palier l'annulation des Pokémon GO Fest, des remplaçants 100 % virtuels devraient voir le jour.

Chère communauté Niantic,

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé en cette période de défi sans précédent due à la pandémie COVID-19. La pression physique et mentale accrue peut avoir un impact durable sur les personnes, et nous sommes là pour vous.

Limiter les activités susceptibles de propager le virus et, en particulier, pratiquer la distanciation sociale n'est pas une ligne directrice ou une simple suggestion. Je crois qu'il est de notre devoir moral de sauver des vies. On nous demande de nous isoler et d'aider à « aplanir la courbe de contamination ».

Le monde a changé, alors que pouvons-nous faire ?

Nous avons créé Niantic avec pour mission d'aider les gens à sortir, à faire de l'exercice et à explorer le monde, dans le but ultime d'aider les gens à se connecter avec les autres. Aujourd'hui, nous avons une communauté mondiale de centaines de millions de personnes qui se tournent vers nos jeux pour se divertir régulièrement et avoir l'occasion de sortir, de faire de l'exercice et de se lier avec leurs amis.

Nous avons toujours pensé que nos jeux pouvaient inclure des éléments de « jeu à la maison » qui compléteraient l'ADN de ce que nous construisons à l'extérieur, pour explorer et faire de l'exercice. Le moment est venu pour nous de donner la priorité à ce travail, avec pour principal défi de rendre les jeux d'intérieur aussi passionnants et innovants que nos jeux d'extérieur.

Nous enrichissons notre feuille de route afin de pouvoir proposer d'autres façons de jouer à la maison dans les jours et les semaines à venir, au moment où le monde en a le plus besoin.

Bien qu'il soit impossible de prévoir quand et comment la situation de COVID-19 évoluera à l'échelle mondiale, nous allons apporter les changements suivants à nos jeux et à nos évènements en direct :

Exercice : Nous allons apporter des améliorations à Adventure Sync pour qu'il fonctionne encore mieux avec les mouvements et les activités en intérieur. Cela signifie que des actions comme marcher chez soi et monter les escaliers peuvent déverrouiller les acquis du jeu.

: Nous allons apporter des améliorations à Adventure Sync pour qu'il fonctionne encore mieux avec les mouvements et les activités en intérieur. Cela signifie que des actions comme marcher chez soi et monter les escaliers peuvent déverrouiller les acquis du jeu. Social : nous améliorons nos fonctions sociales virtuelles dans le jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact lorsqu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans la vie réelle. Nous mettons en place un moyen pour que les gens puissent participer à des raids Pokémon GO avec leurs amis, dans le confort de leur foyer.

: nous améliorons nos fonctions sociales virtuelles dans le jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact lorsqu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans la vie réelle. Nous mettons en place un moyen pour que les gens puissent participer à des raids Pokémon GO avec leurs amis, dans le confort de leur foyer. Explorez : Nous étudions également comment nous pouvons aider les joueurs à visiter virtuellement et à partager des souvenirs de leurs endroits préférés dans le monde réel, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau les visiter en personne.

: Nous étudions également comment nous pouvons aider les joueurs à visiter virtuellement et à partager des souvenirs de leurs endroits préférés dans le monde réel, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau les visiter en personne. Évènements en direct : nous réimaginons ce que cela signifie de participer à un évènement en direct de Niantic cet été, et nous consacrons notre énergie créative à vous faire vivre cette expérience directement chez vous. Cela signifie que nous travaillons sur une façon totalement différente de profiter de Pokémon GO Fest. Plus de détails à venir bientôt !

Comme notre communauté le sait, nous avons déjà apporté un certain nombre de changements pour nous adapter à l'environnement actuel où le jeu en groupe n'est plus possible et où les activités de plein air risquent d'être limitées.

Nous venons de lancer une nouvelle forme de jeu dans Pokémon GO, appelée la GO Battle League, à laquelle vous pouvez jouer de n’importe où dans le monde, y compris depuis chez vous. Nous avons réduit la distance à parcourir à pied pour participer à la GO Battle League de 3 km à zéro, nous avons introduit des encens et des Pokéballs à prix très réduits pour que les gens puissent attraper des Pokémon depuis chez eux, et nous avons multiplié par deux le taux d’apparition. Les cadeaux ont un contenu plus utile et nous avons augmenté la capacité de stockage afin que vous puissiez envoyer et recevoir plus de cadeaux.

Nous pensons toujours que l'exercice est un élément important pour rester en bonne santé. Si vous pouvez sortir en toute sécurité tout en pratiquant la distanciation sociale et que cela est soutenu par votre gouvernement local et les autorités sanitaires, vous pourrez toujours le faire. Ces changements offrent une alternative.

Nous et nos joueurs attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau jouer sans crainte avec notre famille et nos amis dans les parcs et les lieux publics. Quand le monde sera prêt pour cela, nous le serons aussi. D'ici là, faisons notre part et contribuons à sauver des vies.