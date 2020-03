Pokémon GO : le gameplay changé dès maintenant pour vous inciter à rester chez vous à cause du coronavirus

En tant que jeu basé sur les déplacements extérieurs, Pokémon GO se devait aussi d'adapter ses conditions de jeu à cette période de confinement conseillé quasiment au niveau international. Niantic vient ainsi déjà de lancer quelques initiatives pour rendre l'expérience davantage jouable en restant chez soi !



Il est par exemple possible d'acheter un Encens à 99 % de réduction, pour seulement 1 pièce, afin de faire apparaître davantage de Pokémon près de notre position, et ce pendant une heure contre trente minutes habituellement. Le temps d'incubation des Œufs est aussi réduit de moitié jusqu'à nouvel ordre, et les PokéStops peuvent être utilisés plus régulièrement pour obtenir des bonus.



Pour les semaines à venir, les développeurs vont aussi « prioriser les mises à jour de Pokémon GO avec des fonctionnalités et expériences qui peuvent être appréciées en solitaire ». Il est ainsi prévu d'augmenter le nombre de points d'apparition de Pokémon très bientôt pour que nous puissions chasser de la maison. Rien n'est dit à ce sujet, mais nous pouvons aussi imaginer une initiative pour réduire voire enlever les kilomètres à faire pour débloquer des parties dans la Ligue de Combat GO. Dans la même lignée, l'Étude Spéciale sur Genesect proposera des défis ne nécessitant pas de déplacements.

En attendant que la pandémie de coronavirus COVID-19 soit passée, vous allez donc pouvoir revoir vos habitudes de joueurs dans Pokémon GO.