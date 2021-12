Pokémon GO : Raids 5 étoiles, Journée Communauté, Méga-Ptéra et évènement du Nouvel An, le programme de janvier 2022 officialisé

Décembre n'a pas encore totalement touché à sa fin, mais Niantic est déjà sur les starting-blocs pour janvier 2022. Il vient d'officialiser le programme du mois prochain, fait de Onix en récompense de la Phase d'Étude, d'introduction de Méga-Ptera dans les Méga-Raids, de Kyurem, Heatran, Genesect (Module Choc) et Regice pourquoi pas Chromatiques dans les Raids classiques, d'Obalie à l'honneur de la Journée Communauté, ou encore d'évènement spécial pour le Nouvel An.

Le calendrier complet est lisible ci-dessous.

Récompenses de la Phase d'Étude de janvier

Du samedi 1er janvier 2022 à 22h00 au mardi 1er février 2022 à 22h00 CET :

Onix ;

Méga-Énergie de Steelix.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Lots d'une PokéPièce par semaine

Chaque lundi durant le mois de janvier, un lot à achat unique contenant un Pass de Raid à distance et d’autres objets sera mis en vente dans la Boutique pour 1 PokéPièce.

Pokémon en vedette dans les Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront dans des Raids tout au long du mois de janvier.

Raids cinq étoiles

Heatran et Heatran feront leur grand retour dans les Raids cinq étoiles en janvier ! Et pour la première fois dans Pokémon GO, Genesect Module Choc apparaîtra dans les rRaids cinq étoiles !

Attention : les roulements de Raid commencent et se terminent à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées.

Jusqu'au vendredi 7 janvier 2022 :

Kyurem.

Du vendredi 7 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 :

Heatran.

Du samedi 15 janvier 2022 au lundi 24 janvier 2022 :

Genesect (Module Choc).

Du lundi 24 janvier 2022 au mardi 1er février 2022 :

Regice.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

* Genesect (Module Choc) attrapé durant cette période connaîtra l'attaque Techno-Buster

Image d’un œuf de Méga-Raid

Méga-Raid

Pour la première fois dans Pokémon GO, Méga-Ptéra apparaîtra dans les Méga-Raids !

Attention : les roulements de Raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées.

Jusqu'au vendredi 7 janvier 2022 :

Méga-Blizzaroi.

Du vendredi 7 janvier 2022 au mardi 1er février 2022 :

Méga-Ptéra.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Heures de Raids

Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de janvier, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront.

5 janvier : Kyurem.

12 janvier : Heatran.

19 janvier : Genesect (Module Choc).

26 janvier : Regice.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Heures du Pokémon vedette

Durant le mois de janvier, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois !

4 janvier : Nucléos | Bonbons de transfert x2.

11 janvier : Taupiqueur | Poussières Étoiles de capture x2.

18 janvier : Posipi | Bonbons de capture x2.

25 janvier : Négapi | Bonbons de transfert x2.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Journée Communauté de janvier

Dimanche 16 janvier 2022 de 11h00 à 17h00, heure locale

Pokémon vedette

Obalie apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage !

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique!

Attaque exclusive

N’oubliez pas de faire évoluer Phogleur, l’évolution d’Obalie, pendant l’évènement ou jusqu’à deux heures après, pour obtenir un Kaimorse qui connaît l’Attaque chargée : Stalagtite et l’Attaque Immédiate : Poudreuse.

Kaimorse

Kaimorse pourra apprendre l’Attaque Chargée : Stalagtite.



Kaimorse pourra apprendre l’Attaque Immédiate : Poudreuse.

Stalagtite

Cette Attaque Chargée à faible consommation arrive dans Pokémon GO et mettra sans aucun doute Kaimorse en valeur !

Combat de Dresseurs : 60 dégâts.

Arènes et Raids : 60 dégâts.



Étude spéciale de la Journée Communauté : Obalie s’emballe

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l’Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté d’Obalie : Obalie s’emballe.

Restez à l’affût pour ne pas rater la mise en ligne des billets pour cette Étude spéciale.

Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille.

Bonus d’évènement

3 fois plus de PX de capture.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Lots événementiels

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéPièces, comprenant 50 Hyper Balls, cinq Incubateurs, cinq Œufs chance et une CT Attaque Immédiate d’élite.

Un Lot comprenant 30 Hyper Balls sera disponible gratuitement dans la boutique. N’hésitez pas à venir le chercher pendant l’évènement !

Évènements à venir

Restez à l'écoute pour plus de détails sur les évènements à venir.