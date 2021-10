Pokémon GO : évènements Fêtes des Lumières et Diamant et Perle, Raids 5 Étoiles, Journée Communauté, tout sur le programme de novembre 2021

Qui dit nouveau mois dit nouvelles aventures pour les joueurs de Pokémon GO ! Niantic vient de faire le point sur les activités de novembre 2021, avec une classique Phase d'Étude permettant de rencontrer des Vostourno, des Heures du Pokémon vedette chaque mardi et un lot d'une PokéPièce chaque semaine pour récupérer un Pass de Raid à distance. Dans les Raids, vous allez pouvoir affronter pour la première fois Méga-Absol, et retrouver Darkrai, Cresselia, Cobaltium, Terrakium et Viridium.

La Journée Communauté aura sinon lieu le 21 novembre et permettra de capturer des Lixy, tandis que des évènements Fête des lumières, Día de Muertos et Célébration de Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont prévus au calendrier. Une dernière fête mystère se tiendra enfin à la fin du mois pour marquer la fin de la Saison Chenapan...

Rencontres de la Phase d'Étude de novembre Du lundi 1er novembre 2021 à 13h00 PDT (GMT-7) au mercredi 1er décembre 2021 à 13h00 PST (GMT-8). Vostourno Lots d'une PokéPièce par semaine Chaque lundi durant le mois de novembre, un lot à achat unique contenant un Pass de Raid à distance et d’autres objets sera mis en vente dans la Boutique pour 1 PokéPièce. Pokémon en vedette dans les raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des Raids tout au long du mois de novembre. Raids cinq étoiles Veuillez noter que les rotations de Raid commencent et se terminent toutes à 10h00, heure locale, aux dates indiquées. Jusqu'au vendredi 5 novembre 2021 Le Pokémon Fabuleux Darkrai* Du vendredi 5 novembre 2021 au mardi 16 novembre 2021 Cobaltium**

Terrakium**

Viridium** Du mardi 16 novembre 2021 au mercredi 1er décembre 2021 Cresselia Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! * Capturez un Darkrai pendant cette période et il connaîtra l’attaque Bomb-Beurk

** Cobaltium, Terrakium et Viridium capturés pendant cette période connaîtront l’attaque Lame Sainte. Méga-raid Veuillez noter que les rotations de Raid commencent et se terminent toutes à 10h00, heure locale, aux dates indiquées. Jusqu'au vendredi 5 novembre 2021

Méga-Absol

Du vendredi 5 novembre 2021 au mardi 16 novembre 2021

Méga-Élecsprint

Du mardi 16 novembre 2021 au mercredi 1er décembre 2021

Méga-Lockpin Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Heures de Raids Une heure de raids aura lieu chaque mercredi du mois de novembre de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. 3 novembre : Le Pokémon Fabuleux Darkrai

10 novembre : Cobaltium, Terrakium et Viridium

17 novembre + 24 novembre : Cresselia Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Heures du Pokémon vedette Au mois de novembre, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 2 novembre : Cacnea | 2× Bonbons Capture

9 novembre : Loupio | 2 × Bonbons de transfert

16 novembre : Tortipouss | 2× Poussières Étoiles de capture

23 novembre : Ouisticram | 2× PX de capture

30 novembre : Tiplouf | 2× Bonbons Capture Journée Communauté de novembre Rejoignez-nous le samedi 21 novembre 2021 de 11h00 à 17h00 (heure locale) pour une Journée communauté mettant en vedette Lixy, le Pokémon Flash ! Lixy apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Nouvelle attaque vedette N’oubliez pas de faire évoluer Luxio, l’évolution de Lixy, pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après, pour obtenir un Luxray qui connaît l’Attaque chargée : Psycho-Croc. Luxray Luxray pourra apprendre l’Attaque Chargée Psycho-Croc Psycho-Croc Cette Attaque chargée fait ses débuts dans Pokémon GO et permettra à Luxray de baisser la Défense des Pokémon adverses et d’infliger des dégâts super efficaces aux Pokémon de type Combat et Poison. Combat de Dresseurs : 40 de puissance et baisser à coup sûr la défense du Pokémon adverse.

Arènes et raids : 30 de puissance Scénario d’Étude spéciale de la Journée Communauté : Éclair, étincelle et éclat Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de Lixy : Éclair, étincelle et éclat. Restez à l’affût pour ne pas rater la mise en ligne des billets pour cette Étude spéciale. Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus d’événement Distance d'éclosion divisée par 4 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet événement

Les Encens activés pendant l'événement dureront trois heures

Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise ! Bonus spéciaux Pour célébrer la dernière Journée Communauté de l’année avant le grand événement annuel de la Journée Communauté de décembre, deux bonus supplémentaires seront disponibles lors de la Journée Communauté de novembre. 3 fois plus de Bonbons de transfert

4 fois plus de chances de gagner des Bonbons XL lors du transfert d’un Pokémon Lots événementiels Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéCoins, comprenant 50 Hyper Balls, quatre Encens, quatre Morceaux d’étoiles et une CT Attaque chargée d’élite. 30 Hyper Balls seront disponibles gratuitement dans la boutique. N’hésitez pas à venir les chercher pendant l’événement ! Événements à venir Restez à l'écoute pour plus de détails sur les événements à venir. Fête des lumières : Du 5 novembre 2021 au 14 novembre 2021, il est temps de célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres avec un tout nouvel événement !

Día de Muertos : Du 1er au 2 novembre 2021, nous célébrerons le Día de Muertos avec un événement spécial pour les Dresseurs du monde entier.

Événement de célébration de Diamant Étincelant et Perle Scintillante : Célébrez le lancement de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante avec un événement spécial du 16 novembre 2021 au 21 novembre 2021.

??? : La Saison Chenapan se terminera par un événement épique ! Du 26 novembre 2021 au 29 novembre 2021, les Dresseurs qui auront terminé l'histoire de l'Étude spéciale Chenapan incompris pourront débloquer une histoire d'Étude spéciale où les Dresseurs auront l'occasion d'en apprendre plus sur Hoopa. Restez à l'écoute !





