Pokémon GO : PokéStop améliorables, mise à jour de l’éclosion des œufs et d'autres nouveautés en approche

Niantic a déjà ajouté quelques fonctionnalités inédites à Pokémon GO cet été, notamment au niveau des Arènes. Mais il a déjà d'autres idées en stock pour les mois à venir, qu'il va tester auprès d'une partie de la communauté dès cette semaine. Les joueurs néo-zélandais de niveau 20 et plus peuvent ainsi dès maintenant essayer d'améliorer temporairement un PokéStop en le scannant en réalité augmentée, afin qu'il donne des objets plus rares lorsqu'ils le font tourner.

Sinon, il prévoit d'introduire une mise à jour de l'éclosion des œufs, des suggestions de surnoms pour les nouveaux Dresseurs, ou encore une Étude Spéciale tournée vers les néophytes.

Dans les mois à venir, nous testerons des ajustements mineurs de gameplay dans certaines parties du monde. Nous nous efforçons continuellement d’améliorer l’expérience Pokémon GO. De ce fait, nous voulons nous assurer que les changements apportés sont bénéfiques et ont un impact fort et positif sur la communauté, ainsi que sur l’expérience de chaque dresseur, avant de les déployer à l’échelle mondiale. Nous apprécions le soutien de la communauté, en particulier dans les régions concernées par ces améliorations, alors que nous testons des variantes de ces fonctionnalités pour déterminer ce qui fonctionne le mieux ! Voici un petit aperçu de « certaines » des fonctionnalités que nous testerons au cours des prochains mois. Suggestions de surnoms pour les nouveaux Dresseurs

Une liste non exhaustive de conseils pour Dresseur

Nouvelles fonctionnalités de PokéStop

Mises à jour de l’éclosion des œufs, y compris la possibilité d’ignorer l’animation d’éclosion

Un scénario d’Étude spéciale qui présente aux nouveaux dresseurs le monde de Pokémon GO Merci pour votre soutien constant dans l’amélioration du jeu Pokémon GO. Nous sommes impatients de voir les résultats de nos expériences et nous espérons lancer les versions finales de ces fonctionnalités pour tous les joueurs une fois que les tests seront terminés et que nous aurons confirmé que les mises à jour fonctionnent comme prévu.

La date de disponibilité de ces nouveautés pour le grand public n'a pas encore été communiquée. À part ça, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont disponibles en précommande pour 44,49 € chez Amazon.fr.

