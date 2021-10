Pokémon GO : Roigada de Galar et 4 créatures de la 6G, nouvelle fonctionnalité de taille et formes spéciales avec l'évènement d'Halloween 2021

Les joueurs de Pokémon GO vont avoir de quoi s'occuper du 15 au 31 octobre avec un évènement spécial Halloween séparé en deux phases : Compagnons Cauchemar et Copains Effrayants. En vrac, ils permettront de faire avancer la quête autour de Hoopa, retrouver Darkrai et Giratina Forme Alternative, affronter pour la première fois Méga-Absol, capturer des formes Chenapan d’Halloween de Pikachu, Tiplouf et Grodrive, et surtout ajouter à notre Pokédex Roigada de Galar, Brocélôme, Desséliande, Pitrouille et Banshitrouye, ces deux derniers étant les premiers disponibles avec différentes tailles.

Pour le détail complet de la sauterie et de ses bonus, ça se passe ci-dessous.

L’aventure de la Saison Chenapan continue !

Continuez l’aventure de la Saison Chenapan axée sur le Pokémon fabuleux Hoopa !

Si vous terminez le scénario de l’Étude spéciale de cette saison, vous aurez accès à un évènement spécial à la fin de la saison qui pourrait concerner Hoopa !

Une nouvelle partie de l’Étude spéciale sera débloquée pendant chaque partie de l’évènement Pokémon GO - Chenapans d’Halloween. Vous trouverez plus de Pokémon de type Psy, Spectre et Ténèbres à l’état sauvage, ainsi que de nouveaux Pokémon découverts pour la première fois dans Pokémon GO. C’est l’occasion idéale d’en savoir plus sur le Pokémon Chenapan !

Coupe Halloween

La Coupe Halloween sera disponible dans la Ligue de Combat GO !

Consultez le blog de la Ligue de Combat GO Saison 9 pour plus d’informations concernant le règlement de la coupe.

Étude spéciale et ponctuelle

Le scénario d’Étude spéciale : « Qu’y a-t-il sous ce masque ? » sera disponible !

Les Pokémon de type Spectre apparaîtront plus souvent que d’habitude et le professeur Willow veut que vous les étudiiez. Surtout Tutafeh qui a commencé à apparaître à l’état sauvage. Cela suscite son intérêt. Il veut en savoir plus sur les Pokémon de type Spectre liés aux masques. Que pouvons-nous apprendre sur ces Pokémon et sur nous-mêmes en retour ?

Une Étude ponctuelle sera disponible avec des tâches axées sur votre participation à la Coupe Halloween dans la Ligue de Combat GO.

Bonus d’évènement

Bonbons de transfert x2

Bonbons de capture x2

Bonbons d’éclosion x2

Bonbon XL garanti lorsque vous marchez avec votre copain

Musique de Lavanville

Un remix de la musique emblématique de Lavanville sera joué tous les soirs pendant l’évènement. Montez le son du jeu et profitez de ces vibrations effrayantes !

Vous pouvez également écouter la musique en regardant cette vidéo. Déchaînez-vous pour Pokémon GO - Chenapans d’Halloween !

Pokémon costumés

Vous pourrez rencontrer de nombreux autres Pokémon costumés !

Chenapan d’Halloween - Pikachu

Chenapan d’Halloween - Tiplouf

Chenapan d’Halloween - Grodrive

Si la chance vous sourit, vous pourrez même rencontrer un chromatique !

Vous pourrez également rencontrer un Chenapan d’Halloween - Grodrive dans les rencontres de récompenses de la Ligue de Combat GO.

Nouveaux objets, autocollants et lots d’avatar

Les nouveaux objets d’avatar suivants seront disponibles à l’achat dans la boutique en jeu à partir du jeudi 14 octobre 2021 à 13 h PDT (GMT − 7) et même après la fin de l’évènement !

Tête de citrouille Pikachu

Top Pitrouille

Pantalon Pitrouille

Bandeau Hoopa

Autocollant de visage Halloween

Il sera possible d’obtenir des stickers d’Halloween en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux, et en les achetant dans la Boutique.

Certains lots effrayants seront également disponibles à l’achat dans la boutique tout au long de l’évènement.

Caisse Cauchemar (480 PokéCoins) : 50 Poké Balls, un pass de Raid à distance, deux Super-Incubateurs, quatre Encens

Lot Bouh (1 480 PokéCoins) : 16 pass de Raid premium, huit Super-Incubateurs, quatre Encens, quatre Morceaux d’étoile

Paquet Potiron (1 480 PokéCoins) : 18 Super-Incubateur, deux Incubateurs, quatre Encens, quatre Morceaux d’étoiles

Pokémon GO - Chenapans d’Halloween 1re partie : Compagnons Cauchemar - Du vendredi 15 octobre 2021 à 10h00 au vendredi 22 octobre 2021 à 10h00 (heure locale)

Cette année, la première partie de Pokémon GO Halloween a pour thème Compagnons Cauchemar : les Pokémon de type Psy et Poison ainsi que d’autres Pokémon sympathiques et effrayants ont hâte de vous rencontrer et de devenir vos amis. Roigada de Galar, le Pokémon Ensorceleur, et Mimigal chromatique feront leurs débuts dans Pokémon GO !

Histoire de l’Étude spéciale de la Saison Chenapan débloquée

La prochaine partie du scénario de l’Étude spéciale de la Saison Chenapan, Chenapan incompris, sera déverrouillée.

Si vous terminez le scénario de l’Étude spéciale de cette saison, vous aurez accès à un évènement spécial à la fin de la saison qui pourrait concerner Hoopa !

Des Pokémon étranges font leur apparition dans Pokémon GO, y compris des Pokémon découverts à l’origine dans la région de Galar comme le Roigada de Galar ! Serait-ce la faute aux anneaux de Hoopa ? Résolvons ce mystère ensemble et apprenons-en plus sur Hoopa !

Roigada de Galar

Ramoloss de Galar pourra désormais évoluer en Roigada de Galar !

Pour le faire évoluer, choisissez un Ramoloss de Galar comme copain et attrapez 30 Pokémon de type Psy.*

Vous pourrez également faire évoluer Ramoloss de Galar en Roigada de Galar après la fin de l’évènement.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage. De plus, avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer un Mimigal chromatique pour la première fois dans Pokémon GO !

Chenapan d’Halloween - Pikachu

Nosferapti

Soporifik

Fantominus

Mimigal

Feuforêve

Polichombr

Chenapan d’Halloween - Tiplouf

Moufouette

Chovsourir

Scrutella

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants.

Tutafeh

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Raids

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants dans les Raids.

Raids une étoile

Ramoloss de Galar



Cornèbre



Baggiguane



Tutafeh



Psystigri

Raids trois étoiles

Raichu d’Alola



Ténéfix



Branette



Chenapan d’Halloween - Grodrive

Raids cinq étoiles

Giratina Forme Alternative

Méga-Raid

Méga-Ectoplasma

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Œufs de 7 km

Mimigal

Feuforêve

Polichombr

Korillon

Funécire

Tutafeh de Galar

Gringolem

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Rencontres de tâches d’Étude de terrain

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des tâches d’Étude de terrain.

Chenapan d’Halloween - Pikachu

Nosferapti

Soporifik

Mimigal

Chenapan d’Halloween - Tiplouf

Chovsourir

Scrutella

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants.

Chenapan d’Halloween - Grodrive

Tutafeh de Galar

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Pokémon GO Halloween 2e partie : Copains Effrayants - Du vendredi 22 octobre 2021 à 10h00 au dimanche 31 octobre 2021 à 20h00 (heure locale)

Faites place à la deuxième partie de Pokémon GO - Chenapans d’Halloween : Copains Effrayants ! Les types Spectre envahiront de plus en plus votre environnement à mesure que nous nous rapprocherons d’Halloween. Les spectaculaires spectres Pitrouille et Brocélôme feront leurs débuts dans Pokémon GO aux côtés de leurs évolutions, Banshitrouye et Desséliande ! Vous pourrez également rencontrer des Pitrouille de différentes tailles comme dans la région de Kalos. Un Banshitrouye évolué d’un Pitrouille variera également en taille ! Pendant cette durée, les Dresseurs intrépides peuvent relever un Défi de Collection qui les encouragera à rechercher ces Pokémon de type Spectre !

Histoire de l’Étude spéciale de la Saison Chenapan débloquée

La prochaine partie du scénario d’Étude spéciale de la Saison Chenapan, Chenapan incompris, va être déverrouillée.

Si vous terminez le scénario de l’Étude spéciale de cette saison, vous aurez accès à un évènement spécial à la fin de la saison qui pourrait concerner Hoopa !

Le professeur Willow a expérimenté une rencontre effrayante, mais révélatrice avec des Brocélôme et des Desséliande dans une forêt ! Cela lui a rappelé que Hoopa est également un Pokémon de type Spectre. C’est peut-être l’occasion idéale de réaliser de plus amples recherches sur les Pokémon effrayants et fantomatiques qui nous entourent.

Débuts sur Pokémon

Brocélôme, Desséliande, Pitrouille et Banshitrouye font leurs débuts dans Pokémon GO !

Nouvelle fonctionnalité de taille

Avec l’arrivée de Pitrouille, un nouveau mécanisme est ajouté à Pokémon GO : les Pitrouille qui sont plus grands auront l’air plus grands dans le jeu !

Pitrouille de petite taille

Pitrouille de taille moyenne

Pitrouille de grande taille

Pitrouille de super taille

Banshitrouye

Banshitrouye de petite taille

Banshitrouye de taille moyenne

Banshitrouye de grande taille

Banshitrouye de super taille

Défi de collection

Pour célébrer les débuts de Pitrouille et le nouveau mécanisme qu’il introduit dans le jeu, un Défi de collection sera disponible et vous obligera à collecter des Pitrouille de différentes tailles.

Rencontres sauvages

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants à l’état sauvage.

Chenapan d’Halloween - Pikachu

Fantominus

Cornèbre

Feuforêve

Polichombr

Chenapan d’Halloween - Tiplouf

Chacripan

Brocélôme

Pitrouille de petite taille

Pitrouille de taille moyenne

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants.

Spectrum

Tutafeh

Funécire

Pitrouille de grande taille

Pitrouille de super taille

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Raids

Vous pourrez défier les Pokémon suivants dans les Raids.

Pour la première fois dans Pokémon GO, défiez Méga-Absol dans Méga-Raids !

Raids une étoile

Cornèbre



Tutafeh



Tutafeh de Galar



Brocélôme



Pitrouille de taille moyenne

Raid trois étoiles

Ossatueur d’Alola



Branette



Chenapan d’Halloween - Grodrive



Mélancolux

Raid cinq étoiles

Darkrai

Méga-raid

Méga-Absol

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Capturez un Darkrai pendant cette période et il connaîtra l’attaque Bomb-Beurk.

Week-end de raid spécial Pokémon GO - Chenapans d’Halloween - Du samedi 30 octobre 2021 à 10h00 au dimanche 31 octobre 2021 à 20h00 (heure locale)

Pour célébrer le week-end d’Halloween et l’arrivée de Méga-Absol dans Méga-Raids, Méga-Absol et Darkrai apparaîtront plus fréquemment dans les raids !

Œufs

Les Pokémon suivants vont éclore des œufs obtenus pendant l’évènement.

Œufs de 7 km

Mimigal



Feuforêve



Polichombr



Funécire



Brocélôme



Tutafeh de Galar



Gringolem

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Évènement de rencontres de tâches d’Étude de terrain

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des tâches d’Étude de terrain.

Chenapan d’Halloween - Pikachu

Fantominus

Mimigal

Polichombr

Skelénox

Chenapan d’Halloween - Tiplouf

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants.

Tutafeh

Tutafeh de Galar

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Affrontez des Pokémon effrayants lors de Raids, participez à des évènements sur le thème d’Halloween comme la Coupe Halloween, un week-end de raid spécial, et procurez-vous de nouveaux objets d’avatar dans la boutique pour être sur votre 31 lors de Pokémon GO - Chenapans d’Halloween de cette année !