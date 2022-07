Pokémon GO : une nouveauté pour vous encourager à sortir 15 min par jour, les Oiseaux légendaires de Galar et des créatures d'Hisui en approche

La dynamique de Pokémon GO a bien évolué depuis le lancement, et encore plus depuis la crise sanitaire. Pour éviter la lassitude et peut-être attirer de nouveaux joueurs réguliers, Niantic est toujours à la recherche de nouvelles idées, comme celle proposée depuis ce début de semaine.

Les développeurs ont en effet ajouté un Encens d’aventure quotidienne, disponible pour tous à raison d'un par jour. Il peut être activé à tout moment pour une durée de 15 minutes, et nous permettra de capturer des créatures peu communes, de quoi motiver les joueurs à lancer le jeu régulièrement pendant un quart d'heure, même en dehors des évènements spéciaux. Surtout que si vous avez moins de 30 Balls dans votre inventaire lors de son activation, 30 Poké Balls vous seront automatiquement offertes !

Qu'est-ce que l'Encens d’aventure quotidienne ? Vous ne recevrez qu'un seul Encens d’aventure quotidienne par jour et vous ne pouvez en posséder qu'un seul à la fois. L'Encens d’aventure quotidienne dure 15 minutes une fois activé. Pendant cette période, partez en exploration pour rencontrer des Pokémon peu communs. Infos supplémentaires Vous ne pouvez pas activer un autre Encens pendant qu'un Encens d’aventure quotidienne est actif. L'inverse est également vrai : si vous activez un autre Encens, vous ne pourrez pas utiliser l'Encens d’aventure quotidienne en même temps. Pour utiliser l'Encens d’aventure quotidienne, vous devez d'abord terminer l'Étude spéciale associée. Cette Étude spéciale vous apprendra comment utiliser l'Encens d’aventure quotidienne et vous fournira des PX ! Comment activer l'Encens d’aventure quotidienne L'Encens d’aventure quotidienne s'active de la même façon que les autres Encens. D'abord, trouvez l'Encens d’aventure quotidienne dans votre Sac d’objets ou appuyez sur l'icône en haut à droite de la carte en jeu.* Ensuite, balayez l'Encens d’aventure quotidienne pour l'utiliser. Une brume bleue enveloppera votre avatar tant qu'il est actif. Après utilisation, l'Encens d’aventure quotidienne sera retiré de votre Sac d’objets jusqu'au jour suivant. *L'Encens d’aventure quotidienne n'est pas inclus dans le nombre total d'articles que vous pouvez garder dans votre Sac d’objets. Comment attraper des Pokémon pendant que l'Encens d’aventure quotidienne est actif Quand l'Encens d’aventure quotidienne est actif, vous attirez les Pokémon sauvages tant que vous vous déplacez ! Comparez et partagez vos aventures Si vous attrapez des Pokémon pendant les 15 minutes d'activation de l'Encens d’aventure quotidienne, vous recevrez un récapitulatif avec tous les Pokémon attrapés. Vous pouvez facilement le partager sur les réseaux sociaux ! Encens d’aventure quotidienne et Poké Balls Nous voulons nous assurer que tous les Dresseurs profitent du nouvel Encens, même ceux qui sont à court de Poké Balls ! Si vous avez 30 Poké Balls, Super Balls et Ultra Balls ou moins, vous recevrez 30 Poké Balls en activant l'Encens d’aventure quotidienne.

Si vous avez plus de 30 Poké Balls, Super Balls et Ultra Balls, vous ne recevrez pas de Poké Balls supplémentaires. Pour en savoir plus sur l'Encens d’aventure quotidienne, lisez notre FAQ. Nous avons hâte de vous voir explorer le monde de façon inédite avec l'Encens d’aventure quotidienne ! Qui sait quels Pokémon vous allez rencontrer ?

La liste exacte des Pokémon mis en avant par l'Encens d’aventure quotidienne n'est pas connue, mais la communauté a déjà eu quelques surprises : Artikodin de Galar, Électhor de Galar et Sulfura de Galar peuvent en effet tous apparaître aléatoirement sur la mappemonde lors de l'activation de l'objet ! Étant donné qu'ils peuvent être capturés hors Raid, leurs taux d'apparition et de capture sont très faibles, et leur taux de fuite élevé, mais les ajouter à votre Pokédex n'en deviendra que plus excitant.

Sur un autre terrain, sachez que du 27 juillet au 2 août se déroulera l'évènement Découvertes à Hisui introduisant Caninos de Hisui, Qwilfish de Hisui, Farfuret de Hisui et Gueriaigle de Hisui.

Découvertes à Hisui Du mercredi 27 juillet 2022 à 10h00 au mardi 2 août 2022 à 20h00 (heure locale) Débuts sur Pokémon Caninos de Hisui, Qwilfish de Hisui et Farfuret de Hisui feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Caninos de Hisui

Qwilfish de Hisui

Farfuret de Hisui Ultra Bonus : Journée de Raids Découvertes à Hisui Dimanche 31 juillet 2022 de 11h00 à 14h00 (heure locale). Bonus d’évènement « Ultra Bonus : Journée de Raids Découvertes à Hisui » Plus de chances de recevoir des Super Bonbons XL lors des Combats de Raid en personne.

Recevez jusqu’à cinq Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes pendant l’évènement et jusqu’à deux heures après.

50 % de PX en plus lors d’une victoire pendant un Combat de Raid. Début de l’« Ultra Bonus : Journée de Raids Découvertes à Hisui » Gueriaigle de Hisui fait ses débuts dans les Raids Pokémon GO ! Gueriaigle de Hisui* *Vous aurez plus de chances de rencontrer un Gueriaigle de Hisui chromatique. Bonus d’évènement « Ultra Bonus : Découvertes à Hisui » Les Niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement que d’habitude en ouvrant des Cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en combattant en équipe dans des Raids, des Arènes ou des Combats de Dresseurs.

Pendant l’évènement, les Dresseurs peuvent ouvrir jusqu’à 45 Cadeaux et envoyer jusqu’à 150 Cadeaux chaque jour.

Les Dresseurs peuvent stocker jusqu’à 30 Cadeaux jusqu’à la fin de l’évènement. Ultra Bonus débloqué : Zarbi S apparaît ! Zarbi S apparaîtra dans les Raids ! Zarbi S *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Ultra Bonus débloqué : Flotajou apparaîtra dans le monde entier ! Flotajou, le Pokémon Jet d’Eau, apparaîtra dans le monde entier lors de Raids et à l’état sauvage ! Flotajou *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l’état sauvage. Nosferapti*

Ponyta*

Onix*

Voltorbe de Hisui

Saquedeneu*

Évoli*

Porygon*

Capumain*

Qwilfish de Hisui

Chenipotte*

Crikzik*

Mustébouée*

Baudrive*

Archéomire*

Cradopaud* Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants. Élektek*

Magmar*

Octillery

Griknot* *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids. Raids une étoile Farfuret*

Rosélia*

Lixy*

Zarbi S* Raids trois étoiles Leveinard*

Togetic*

Kirlia

Barbicha *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Œufs Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de 7 km. Caninos de Hisui

Voltorbe de Hisui

Qwilfish de Hisui

Farfuret de Hisui Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des tâches d’Étude de terrain. Mélofée*

Paras*

Psykokwak*

Magnéti*

Héricendre*

Farfuret*

Rémoraid*

Démanta*

Lixy*

Cheniti Cape Plante*

Cheniti Cape Sable*

Cheniti Cape Déchet*

Moustillon*

Chlorobule

Brindibou *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Défis de collection Les Défis de collection sur le thème de l’évènement arrivent bientôt ! Complétez-les pour recevoir les récompenses suivantes : PX, Poussières d’Étoile et Incubateur. Coupe Hisui Faites honneur à la région de Hisui en concourant dans la Ligue Combat GO aux côtés de Pokémon originaires de Hisui ! Les Pokémon doivent être à 1 500 PC ou moins pour participer.

Seuls les Pokémon originaires de la région de Hisui ou les Pokémon dont le numéro Pokédex est compris entre #387 et #493 sont autorisés. Nouveaux articles pour avatar et autocollants Des articles pour avatar inspirés des tenues des personnages principaux de « Légendes Pokémon : Arceus » seront à nouveau disponibles dans la boutique du jeu ! Renouvelez votre garde-robe et mettez-vous sur votre 31 pour vivre votre aventure inspirée de la région de Hisui. Vous pourrez récupérer des autocollants sur le thème de l’évènement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant directement dans la boutique du jeu.

Voilà de belles nouveautés qui devraient encourager les joueurs de Pokémon GO à s'aventurer dehors ces prochains jours.

